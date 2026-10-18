Trapani, processo Nirvana: i “pizzini” dal carcere in videochiamata

18/10/2026 15:29:00

Secondo l’accusa, Ivan Randazzo avrebbe mostrato alla moglie messaggi scritti durante i colloqui autorizzati. In aula comincia la testimonianza dell’investigatore: al centro droga, affari nelle auto e rapporti mantenuti anche durante la detenzione.

Gli ordini sarebbero usciti dal carcere attraverso uno schermo. Ivan Randazzo, 42 anni, indicato dagli investigatori come il “rais” di San Giuliano, li avrebbe affidati a foglietti mostrati alla moglie, Tania Minaudo, durante i colloqui in videochiamata. A documentare quei “pizzini”, secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbero state le telecamere installate dai carabinieri nella stanza riservata ai collegamenti.

È uno degli aspetti emersi nel processo scaturito dall’operazione “Nirvana”, davanti al Tribunale di Trapani. Il maresciallo dei carabinieri Vincenzo Siragusa ha cominciato a deporre rispondendo alle domande del pubblico ministero Andrea Tarondo, davanti al collegio presieduto dal giudice Massimo Corleo.

I biglietti mostrati durante i colloqui

Il particolare riguarda proprio il canale utilizzato per comunicare: le videochiamate erano quelle autorizzate per i colloqui dal carcere. Durante questi collegamenti Randazzo avrebbe mostrato alla moglie messaggi scritti contenenti indicazioni sugli affari da seguire all’esterno.

Nella sala dei colloqui, però, i carabinieri avevano collocato un sistema di ripresa. Le immagini avrebbero consentito agli investigatori di documentare anche i foglietti esibiti davanti allo schermo.

Tania Minaudo, anche lei imputata, viene indicata dall’accusa come la destinataria delle comunicazioni. Un meccanismo attraverso il quale, nella ricostruzione investigativa, Randazzo avrebbe continuato a esercitare un ruolo nella gestione delle attività illecite anche durante la detenzione.

La droga a San Giuliano e i collegamenti con Marsala

Il centro dell’indagine è San Giuliano, il quartiere di Erice nel quale, secondo gli inquirenti, Randazzo avrebbe costruito una rete di rapporti e interessi legati al traffico di stupefacenti e ad attività economiche.

La deposizione dell’investigatore ha cominciato a ricostruire questo sistema e i suoi collegamenti oltre il quartiere. Tra gli aspetti emersi ci sono le presunte forniture di cocaina destinate a piazze di spaccio di Marsala.

L’accusa sostiene inoltre che Randazzo sarebbe riuscito a procurare droga anche all’interno del carcere. Il quadro investigativo descrive dunque contatti che la detenzione non avrebbe interrotto, con indicazioni rivolte all’esterno e stupefacenti che avrebbero percorso la strada opposta.

Gli affari nelle auto e la Ferrari

Un altro capitolo riguarda la vendita e il noleggio di automobili.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Randazzo avrebbe utilizzato come copertura per i propri affari la concessionaria di Salvatore Ciaramita, a Xitta. Avrebbe inoltre finanziato l’impresa di Salvatore Carini. Sono rapporti economici descritti dall’accusa, la cui natura e rilevanza dovranno essere accertate nel procedimento.

Gli investigatori hanno ricondotto a Randazzo anche la disponibilità di due automobili di lusso, tra cui una Ferrari. Il tema del patrimonio si intreccia con le contestazioni di intestazione fittizia: beni che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero stati formalmente attribuiti ad altre persone pur restando nella sua effettiva disponibilità.

Un’inchiesta divisa in due tronconi

L’operazione “Nirvana” è scattata il 23 gennaio 2026, con tredici misure cautelari: nove persone in carcere, tre ai domiciliari e una misura interdittiva. Il dibattimento per una parte delle posizioni è cominciato il 4 giugno, come raccontato da Tp24.

Quello davanti al collegio presieduto da Corleo è uno stralcio dell’inchiesta. Un altro troncone si trova davanti al giudice dell’udienza preliminare.

Tra gli imputati, oltre a Randazzo e alla moglie, figurano Pietro Minaudo, 29 anni, Salvatore Di Pietra, 48 anni, e Vito Cascio, 35 anni. Le accuse riguardano, a vario titolo, intestazione fittizia di beni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le circa cinquanta evasioni contestate

A Randazzo vengono contestati anche circa cinquanta episodi di evasione dagli arresti domiciliari. Si riferiscono al periodo precedente al blitz di gennaio, quando era sottoposto alla misura cautelare per altre vicende giudiziarie.

Anche queste condotte fanno parte delle contestazioni sottoposte al Tribunale. La testimonianza dell’investigatore porta ora in aula la ricostruzione dell’accusa, sulla quale dovranno essere accertate le responsabilità dei singoli imputati.



