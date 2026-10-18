SelinuntEstate supera le 22 mila presenze: il Parco archeologico cresce del 10%

18/10/2026 17:00:00

Musica, teatro, danza e spettacoli negli scenari millenari del Parco archeologico. SelinuntEstate archivia una stagione di successi, superando le 22 mila presenze e registrando una crescita del 10% rispetto allo scorso anno, quando il numero degli spettatori era già raddoppiato. Un risultato che conferma l’attrattività della rassegna e rafforza la promozione del sito, protagonista in questi giorni al TTG Travel Experience di Rimini, la principale manifestazione italiana dedicata al turismo.

Accanto ai numeri degli spettacoli, cresce anche la visibilità digitale del Parco, con quasi quattro milioni di visualizzazioni sui profili social e l’apertura di due nuovi canali dedicati proprio a SelinuntEstate. L’obiettivo è consolidare l’offerta culturale e promuovere nuove esperienze, anche attraverso i biglietti cumulativi che collegano diversi siti archeologici.

Un cartellone condiviso e sostenibile

La rassegna estiva si è sviluppata attraverso un programma variegato, costruito a partire dall’open call lanciata per il secondo anno dal Parco archeologico di Selinunte e da CoopCulture. Un modello basato sulla collaborazione, sulla sostenibilità economica e sulla valorizzazione delle realtà artistiche locali.

SelinuntEstate si autosostiene senza gravare sui bilanci regionali e punta anche sulle nuove generazioni. L’interesse del mondo artistico è confermato dalle oltre 200 proposte arrivate nel maggio scorso, il doppio rispetto all’anno precedente.

«I numeri confermano che abbiamo fatto scelte vincenti, premiate da un pubblico sempre più numeroso», ha dichiarato l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, sottolineando la capacità della rassegna di offrire appuntamenti differenti, dalle albe ai tramonti, dai concerti agli spettacoli teatrali.

Per il direttore del Parco, Felice Crescente, il programma ha rappresentato «una storia fatta di tanti capitoli, diversi ma tutti legati all’identità archeologica del Parco». La crescita degli spettatori, ha aggiunto, conferma la validità di un percorso capace di sostenersi con le proprie risorse e di coinvolgere direttamente il pubblico.

Anche Letizia Casuccio, direttrice generale di CoopCulture, ha evidenziato il valore di un Parco capace di accogliere generazioni diverse e di rinnovare la propria immagine attraverso la collaborazione tra pubblico e privato.

Da Capossela a Roy Paci, gli spettacoli più apprezzati

Il cartellone ha affiancato rassegne consolidate come il Festival della Bellezza, Teatri di Pietra, Curva Minore, il Coro Lirico Siciliano ed Ekklesia, coinvolgendo anche The Brass Group e Mangia’s Musaic Fest. Spazio, inoltre, alle acrobazie equestri di Giuseppe Cimarosa e al ritorno del concorso letterario promosso in collaborazione con la cantina Mandrarossa.

Tra gli appuntamenti più apprezzati figurano il Requiem di Mozart e l’omaggio a Franco Battiato del Coro Lirico Siciliano, il concerto di Vinicio Capossela per il Festival della Bellezza, i recital di Tony Hadley e Jorge Pacheco, l’esibizione di Jimmy Sax per il Mangia’s Musaic Fest, gli Inside Out e Roy Paci.

Grande partecipazione anche per la «notte civile» organizzata da CoopCulture in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio, con la presenza spontanea di artisti, imprenditori e rappresentanti politici.

I dati mostrano un pubblico interessato alla musica pop e al teatro, ma particolarmente attratto dalle esperienze fuori dagli schemi. Il Tempio di Hera si conferma uno degli scenari più amati, mentre il Baglio Florio si presta agli appuntamenti più raccolti. L’offerta si estende fino alle suggestive Cave di Cusa, ampliando le possibilità di scoperta del patrimonio archeologico.

Social, oltre 3,7 milioni di visualizzazioni

Dal primo giugno al 4 ottobre, i quattro profili ufficiali del Parco, compresi i due nuovi canali dedicati a SelinuntEstate, hanno totalizzato oltre 3,7 milioni di visualizzazioni, 42 mila interazioni e quasi 33 mila clic sui link.

I profili istituzionali hanno registrato 2.714.564 visualizzazioni e 33.460 interazioni. Le due pagine dedicate alla rassegna hanno aggiunto 1.012.542 visualizzazioni e 8.597 interazioni, generando il 59,2% dei clic sui link complessivi.

Facebook si è confermato il canale principale per indirizzare gli utenti verso i contenuti e le informazioni, con oltre 27 mila clic, pari all’82,3% del totale. Instagram ha invece concentrato il maggior coinvolgimento, con più di 31 mila interazioni e condivisioni di immagini e contenuti visivi.

Le due pagine di SelinuntEstate, attive da un anno, hanno già superato il milione di visualizzazioni e raggiunto quota 19.500 clic sui link. Il picco complessivo è stato registrato il 25 luglio, con oltre 234 mila visualizzazioni in una sola giornata. Tra le date più significative per i canali della rassegna anche il 9 agosto, in occasione del concerto degli Inside Out Pink Floyd.

Un’offerta che va oltre la visita archeologica

I risultati confermano la capacità di Selinunte di trasformare il proprio patrimonio in un’esperienza culturale più ampia, che unisce spettacolo, paesaggio e scoperta. È questa la proposta presentata al TTG di Rimini e destinata a proseguire anche nei prossimi mesi.

Un aperitivo al tramonto sull’Acropoli, una passeggiata in bicicletta tra i templi o un percorso guidato che intreccia narrazione e archeologia diventano così strumenti per attrarre nuovi visitatori. La sfida è consolidare un modello nel quale il Parco non sia soltanto un luogo da visitare, ma una destinazione da vivere e ricordare, anche al di fuori della stagione estiva.



