Tragedia a Marsala: donna trovata morta in mare al porticciolo turistico

18/10/2026 10:15:00

Tragedia a Marsala. Una donna è stata trovata morta in mare al porticciolo turistico. Secondo le prime informazioni, sarebbe caduta in acqua questa notte.

Si tratta di una donna, forse straniera, che, probabilmente, si trovava a bordo di una delle imbarcazioni a vela ormeggiate sui pontili. Questa notte alcune persone si sono accorte del corpo della donna in mare, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare, era già morta.

Sul posto, questa mattina, le forze dell’ordine e gli uomini della Capitaneria di porto. Cosa sia accaduto, perché la donna sia finita in acqua e cosa abbia causato la morte saranno le indagini e gli accertamenti a stabilirlo.



