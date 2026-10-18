Marsala, vandali in centro di notte. Il video

18/10/2026 18:38:00

Ancora violenza a Marsala. Questa volta in pieno centro storico, alle spalle di Piazza della Repubblica, a pochi passi dalla Loggia. Sono le 2:30 della notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre quando, dietro il Caffè Grand'Italia, ii scatena un' aggressione contro gli arredi e le strutture esterne del locale.

Le immagini del video che pubblichiamo mostrano quattro persone in azione. Una di loro, in particolare, si scaglia con violenza contro una vetrina laterale del bar e lancia anche un oggetto. Sono momenti concitati, che raccontano un'altra notte di tensione nel cuore della città.

La lite, i tavolini e l'assalto alla vetrina

Tutto sarebbe cominciato con una lite tra alcune persone all'esterno del locale.

«Prima hanno distrutto tutti i tavolini all'esterno del bar, perché stavano litigando tra di loro», racconta una fonte a Tp24.

Nel video si distinguono quattro persone coinvolte nei disordini. Una di queste si avventa violentemente contro una vetrina laterale e scaglia un oggetto.

La situazione, secondo il racconto, sarebbe poi ulteriormente degenerata quando il gruppo si è accorto della presenza di alcune persone all'interno del bar.

«Se non avessero chiuso la porta, sarebbe finita molto peggio»

«Vedendo che all'interno c'erano delle persone, hanno cercato di scatenare un'altra rissa», ci raccontano Le persone presenti nel locale avrebbero immediatamente chiuso la porta, impedendo l'ingresso del gruppo.

Il testimone parla dunque di un gruppo più numeroso, mentre nelle immagini si vedono quattro persone direttamente coinvolte negli atti di violenza.

Marsala, la sicurezza è un problema anche in centro

L'episodio arriva dopo settimane di tensione sul fronte della sicurezza a Marsala.

Nelle contrade meridionali continuano le segnalazioni di furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni. Domenica scorsa, in via Salemi, centinaia di cittadini si erano radunati davanti a un bed and breakfast, dopo che si era diffusa la notizia della presenza di persone sospettate di essere coinvolte nei furti.

Una situazione che aveva richiesto un massiccio intervento delle forze dell'ordine e spinto la Prefetta Daniela Lupo a richiamare tutti al rispetto della legalità.



