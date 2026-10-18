Marsala: è una turista Ceca la donna trovata morta al porticciolo

18/10/2026 13:59:00

È una turista della Repubblica Ceca di 56 anni la donna trovata morta questa mattina nelle acque del porticciolo turistico di Marsala. La donna era in vacanza in città e si trovava a bordo di un'imbarcazione a vela, a noleggio, ormeggiata ai pontili.

A notare il corpo in acqua, intorno alle 7:30, sono stati i compagni di vacanza, che hanno immediatamente chiamato il 118. All'arrivo dei sanitari, purtroppo, per la donna non c'era già più nulla da fare.

Sui pontili da questa mattina gli uomini della Capitaneria di porto e i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso, che dovranno chiarire le circostanze e cosa sia accaduto alla donna, tanto da provocarne la caduta in mare e la morte.



