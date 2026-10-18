Anche a Marsala scaffali vuoti nei supermercati

18/10/2026 17:29:00

Chi oggi è entrato in un supermercato a Marsala se ne sarà accorto subito: banchi frigo desolatamente spogli, reparti ortofrutta dimezzati, freezer vuoti e persino le corsie dell'acqua minerale ridotte a distese di pedane in legno. I cartellini dei prezzi restano lì, appesi sul nulla, a fare da testimoni silenziosi di un'interruzione che non è un semplice incidente di percorso, ma il sintomo di un sistema malato.

Per anni ci hanno abituati all'idea che l'abbondanza sia un diritto acquisito, una magia che fa comparire merci e prodotti su uno scaffale a qualsiasi ora del giorno. Ci hanno raccontato la favola di un ingranaggio perfetto. La realtà, però, è un'altra: questo modello di grande distribuzione vive e prospera sull'estrazione del massimo profitto e sulla compressione dei costi a monte. Un meccanismo cinico, basato su margini d'errore pari a zero, dove a pagare il conto sono sempre e solo gli ultimi anelli della catena.

Oggi le merci non arrivano a Marsala perché chi quelle merci le produce e le trasporta ha raggiunto il punto di rottura. Gli autotrasportatori e i lavoratori della terra che stanno presidiando le strade in Sicilia e nel Mezzogiorno non stanno mettendo in scena un capriccio: stanno semplicemente gridando che lavorare in perdita non è lavoro, è sfruttamento che va contro la dignità umana. Quando il prezzo del carburante e le speculazioni economiche azzerano la dignità e la sussistenza di chi guida un camion o coltiva un campo, l'unica opzione rimasta è tirare il freno a mano. È qui che crolla l'ipocrisia di una logistica basata sul "just in time": un modello pensato unicamente per azzerare i costi di magazzino e spremere chi lavora, incapace di reggere non appena la forza lavoro chiede il minimo indispensabile per vivere.

La carenza di beni di prima necessità nei nostri supermercati non è quindi una semplice scocciatura per chi fa la spesa: è la dimostrazione spietata di quanto una struttura economica orientata esclusivamente al profitto sia, nei fatti, ingiusta e fragile. Quegli scaffali vuoti a Marsala non raccontano un disagio da carrello della spesa, ma mettono a nudo una verità scomoda: una società che finge di non vedere lo sfruttamento di chi manda avanti la baracca, prima o poi si ritrova a fare i conti con il vuoto.

Luca Lo Buglio



