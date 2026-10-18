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» Calcio
18/10/2026 17:25:00

Il Trapani riparte con Jallow: battuta la Castrumfavara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-10-2026/il-trapani-riparte-con-jallow-battuta-la-castrumfavara-450.png

Un lampo di Jallow e il Trapani torna a vincere. Così i granata superano la Castrumfavara per 1-0 nella gara che ha segnato il ritorno a Trapani della squadra.

La società, infatti, ha ultimato i lavori necessari per ospitare la partita, anche senza la presenza del pubblico. E per la prima del Trapani a casa, anche se non al Provinciale dove sono stati disputati gli incontri a partire dall'ottobre del 1960, la squadra di Misiti ha fatto sua l'intera posta in palio, ottenendo un successo prezioso per la classifica.

La gara è stata sofferta e combattuta, con i trapanesi che nei primi minuti si sono fatti apprezzare di più con l'occasione di Napolitano che al 7' fa tutto bene fino alla conclusione, con la sfera che lambisce il palo alla sinistra del portiere ospite.

Gli agrigentini soffrono, ma cercano di farsi vedere in contropiede e ci provano con Sciortino, ma è bravo Simoni a parare, quindi, al 32' Trapani ad un passo dal gol con il palo colpito da Aronica.

Nel finale di prima frazione, però, ancora Favara vicino alla rete con Tripoli, ma Simoni continua sempre a dire di no, quindi, al 43' Jallow parte in contropiede, ma sbaglia ad allargarsi troppo, riducendo lo specchio di porta a disposizione e consentendo all'estremo difensore agrigentino di respingere senza grandi difficoltà.

Nella ripresa è la Castrumfavara ad essere più pericolosa e sempre con Tripoli che al 57' si vede respingere la sua conclusione. Gli ospiti continuano a spingere, cingendo d'assedio l'area di rigore trapanese.

La partita cambia al 66' quando Jallow supera il portiere e deposita in rete il pallone del vantaggio. Un gol che cambia l'inerzia, perché i granata conquistano metri, mentre la Castrumfavara arretra.

E nei minuti finali c'è un tentativo di assalto finale degli agrigentini, ma senza creare particolari problemi al Trapani che, così, ritorna al successo e lascia gli ultimi due posti, quelli che a fine campionato condannano alla retrocessione diretta.



Calcio | 2026-10-18 17:25:00
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