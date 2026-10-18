Calcio a 5: il Marsala Futsal rimonta e vince 7 a 2 in casa del Melilli

18/10/2026 14:32:00

Il Marsala Futsal conquista una vittoria in rimonta sul campo del Città di Melilli nella terza giornata del Campionato di Serie A2, Girone D. Gli azzurri, dopo un avvio positivo, si ritrovano sotto di due reti, ma reagiscono con determinazione e ribaltano il risultato fino al 2 a 7 finale. Tre punti importanti per proseguire con carattere verso la vetta dell’A2, una vittoria costruita sulla capacità di reagire alle difficoltà iniziali e di cambiare l'inerzia della gara, dove si inizia a vedere la mano vincente di Mister Fiorenza che lo scorso anno ha conquistato la vetta dell’A2 con il Messina. Prossima partita di nuovo tra le mura amiche contro Drago Acireale il 24 ottobre, giornata in cui verrà inaugurata la nuova Sala Hospitality del Palasancarlo.

primo tempo_ Nella prima frazione di gioco “repetita iuvant”: accade quello che si è già visto contro il Gear Piazza Armerina: nonostante la buona partenza degli azzurri, sono i padroni di casa a trovare la via del goal con Rizzo al 7’ e pochi minuti dopo con Lanza. Un parziale di 2 a 0 che costringe gli azzurri a cambiare passo e ad alzare il baricentro offensivo. La reazione porta la firma di Zullo, autore di una doppietta. Il primo goal nasce da un assist del neoarrivato portiere Petkovic, bravo a servirlo in una posizione favorevole. Il Marsala ritrova fiducia e, prima dell’intervallo, completa la rimonta con Bavaresco su assist di Patti, che firma il momentaneo 2-3.

secondo tempo_ Nella ripresa il Marsala Futsal continua a macinare occasioni e a spingere alla ricerca del goal della sicurezza. Giubilei è protagonista, mettendo a segno la rete del 2-4 e consolidando il vantaggio azzurro. Con orgoglio e personalità la gara viene dominata dai lilybetani: spazio per Chilelli che sigla la ‘manita’ mentre il 2 a 6 vede salire in cattedra negli ultimi minuti di gioco, anche Cairopi. Quando il match sembrava terminare, a pochi secondi dalla fine, il Melilli è più vulnerabile che mai e Giubilei chiude la gara sul 2 a 7.



