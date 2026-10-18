La Virtus Trapani non si ferma più: vittoria e primato in classifica

18/10/2026 15:21:00

La Virtus Trapani cala il tris e, sbancando Milazzo, vola in vetta alla classifica del campionato di basket di serie C. I trapanesi si impongono 87-63 nella quarta giornata e, seppur per qualche ora, si ritrovano in testa alla graduatoria al termine di una prova di grande spessore, nella quale hanno messo in mostra un carattere e una grinta che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione.

La partita è stata particolarmente equilibrata nei primi minuti e al termine del primo quarto i trapanesi conducono 16-15, con le difese che hanno la meglio sugli attacci.

Nel secondo periodo la Virtus prova a fare la voce grossa e negli ultimi minuti allunga fino al 34-28 con il quale si va negli spogliatoi per la pausa lunga.

La gara viene decisa nel terzo periodo, nel quale i trapanesi mettono a segno 32 punti, trovando grande fluidità in attacco e limitando gli avversari, tanto che al 30’ il punteggio indica 68 per la Virtus e 42 per i padroni di casa.

L’ultimo periodo prende il via, quindi, con un rasserenante +26 per i trapanesi che controllano e portano a casa il successo con il punteggio di 87-63.

«Siamo entrati in campo consapevoli dell’importanza della posta in palio – è il commento di Paolo Poma, assistant coach della Virtus Trapani -. Erano due punti fondamentali per il nostro cammino e, considerando le assenze e le rotazioni ridotte, sapevamo di dover disputare una partita di grande attenzione e determinazione. Abbiamo ritrovato Francesco Genovese, al suo primo impiego stagionale, ma eravamo ancora senza Giorgio Gentile e senza uno dei nostri lunghi. Nello spogliatoio ci siamo detti che questa era una gara cruciale e la squadra ha risposto nel modo giusto, partendo con un ottimo approccio».

LA CLASSIFICA

BCC La Riscossa 6 punti (3 partite giocate)

Dierre Reggio Calabria 6 (4)

Virtus Trapani 6 (4)

Castanea 4 (2)

Gravina 4 (3)

Cus Palermo 4 (3)

Ribera 4 (3)

Alfa Catania 4 (3)

Pozzallo 4 (3)

Sales Catania 2 (2)

Nova 2 (3)

Cefalù 2 (3)

Siracusa 2 (3)

Marsala 2 (3)

Gioiese 0 (3)

Giarre 0 (3)

Svincolati Milazzo 0 (4)



