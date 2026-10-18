La Sicilia è la Regione vinicola dell’anno 2026. E nel premio c’è tanta Sicilia occidentale

18/10/2026 12:36:00

La Sicilia del vino sale sul gradino più alto del mondo. Wine Enthusiast ha nominato l’Isola “Regione Vinicola Internazionale dell’Anno 2026”, nell’ambito della 27ª edizione degli Annual Wine Star Awards.

Non è soltanto una medaglia da appendere al muro. È il riconoscimento di un percorso che negli ultimi decenni ha trasformato profondamente l’immagine del vino siciliano: meno quantità indistinta, più territorio, vitigni autoctoni, qualità e sostenibilità.

E dentro questa storia c’è parecchia Sicilia occidentale, da Marsala a Pantelleria, passando per quelle campagne del Trapanese dove il vino non è semplicemente un prodotto agricolo, ma un pezzo importante dell’economia e dell’identità del territorio.

Il premio di Wine Enthusiast

Il riconoscimento arriva da Wine Enthusiast, una delle più note riviste internazionali dedicate al vino. Ogni anno i Wine Star Awards premiano produttori, aziende, personalità e territori che si sono distinti nel panorama mondiale.

Per il 2026 il titolo di Regione Vinicola Internazionale dell’Anno va alla Sicilia.

Tra gli elementi valorizzati ci sono la biodiversità dell’Isola, la presenza di numerosi vitigni autoctoni, la crescita qualitativa delle cantine e una maggiore attenzione alle produzioni sostenibili.

È, in sostanza, il riconoscimento di ciò che il vino siciliano è riuscito a diventare: non più una sola grande area produttiva, ma un mosaico di territori molto diversi tra loro.

Oltre 70 vitigni autoctoni

La Sicilia può contare su oltre 70 vitigni autoctoni.

Tra i più conosciuti ci sono Grillo, Catarratto, Inzolia, Grecanico, Nero d’Avola, Frappato e Nerello Mascalese.

Una ricchezza che permette all'Isola di presentarsi sui mercati internazionali con vini profondamente differenti: dai bianchi freschi e sapidi ai grandi rossi, dalle produzioni vulcaniche dell’Etna fino ai vini delle isole minori.

Ed è proprio questa diversità uno degli elementi che stanno rendendo riconoscibile la Sicilia nel mondo.

Marsala e Pantelleria dentro il successo siciliano

Quando si parla di vino siciliano, naturalmente, non si può guardare soltanto all’Etna, protagonista negli ultimi anni di una straordinaria crescita di reputazione internazionale.

La Sicilia del vino passa anche da Marsala, uno dei nomi storici dell’enologia italiana, e da Pantelleria, terra dello Zibibbo e di una viticoltura eroica che ha ottenuto riconoscimenti internazionali.

Marsala rappresenta una delle culle storiche dell’industria vinicola siciliana. Il suo vino ha portato per secoli il nome della città sulle tavole di mezzo mondo, attraversando fortune, crisi e trasformazioni.

Oggi, accanto al Marsala tradizionale, il territorio sta riscoprendo sempre di più il valore del Grillo, diventato uno dei vitigni simbolo della nuova Sicilia enologica.

Pantelleria racconta invece un'altra faccia dell'Isola: piccoli appezzamenti, vento, terra vulcanica, vite ad alberello e una produzione legata profondamente al paesaggio.

Sono mondi diversi, ma appartengono alla stessa storia.

La sostenibilità diventa un elemento decisivo

Un altro aspetto indicato tra i punti di forza della Sicilia è la sostenibilità.

L'Isola è una delle principali realtà italiane per diffusione dell'agricoltura biologica e negli ultimi anni numerose aziende hanno adottato sistemi per ridurre l'impatto ambientale sia nei vigneti sia nelle cantine.

Tra i progetti più significativi c'è SOStain Sicilia, il programma promosso dal Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia e da Assovini Sicilia.

L'obiettivo è accompagnare le aziende verso pratiche più sostenibili, dalla gestione delle risorse naturali alla tutela del paesaggio, fino alla riduzione dei consumi energetici.

Perché ormai, anche nel vino, non basta più raccontare quanto è buono ciò che c'è dentro una bottiglia. Bisogna spiegare anche come quella bottiglia è stata prodotta.

Planeta: “La nostra forza è la diversità”

Soddisfazione è stata espressa da Alessio Planeta, presidente del Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia.

«Questo riconoscimento è un grandissimo onore per la Sicilia e una testimonianza dell’evoluzione della nostra regione vinicola. La forza della Sicilia risiede nella sua straordinaria diversità di vitigni autoctoni e terroir, e nella capacità dei nostri produttori di coniugare tradizione e innovazione», ha dichiarato Planeta.

Secondo il presidente del Consorzio, il premio rappresenta anche «un’importante opportunità per continuare a condividere l’identità, la qualità e l’energia del vino siciliano con il mondo».

Una Sicilia che ha imparato a raccontare i suoi territori

Il riconoscimento arriva dopo una trasformazione durata decenni.

Per molto tempo una parte consistente del vino prodotto in Sicilia veniva utilizzata soprattutto per rafforzare o assemblare vini prodotti altrove. Poi è cominciata una rivoluzione silenziosa: nuove cantine, investimenti tecnologici, recupero dei vitigni locali, maggiore attenzione alle denominazioni e soprattutto una nuova consapevolezza del valore dei territori.

Oggi il nome Sicilia sulle bottiglie non è più soltanto un'indicazione geografica.

È diventato un marchio riconoscibile.

Ed è forse questo il risultato più importante del premio di Wine Enthusiast: certificare che il vino siciliano non deve più rincorrere la reputazione degli altri.

Adesso è uno dei territori che gli altri guardano.

La premiazione ufficiale dei vincitori degli Annual Wine Star Awards 2026 si terrà nel gennaio del 2027.



