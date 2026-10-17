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Sport

» Volley
17/10/2026 07:30:00

Domenica il Marsala Volley in cerca di continuità sfida in trasferta le abruzzesi di Altino 

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Sulle ali dell’entusiasmo, ma con i piedi ben saldi a terra, la Sigel Seap Marsala Volley si prepara ad affrontare la seconda trasferta consecutiva della stagione. Domenica 18 ottobre, le biancoazzurre di Coach Dino Guadalupi saranno di scena sul parquet del Palazzetto dello Sport di Vasto per sfidare le abruzzesi della Tenaglia Altino Avastese Volley nella 4° giornata del campionato di Serie A2 Fineco di Volley femminile. Un appuntamento carico di contenuti e motivi d'interesse per entrambe le compagini. Le padrone di casa andranno a caccia dei primi punti stagionali con la ferma intenzione di abbandonare l'ultimo gradino della classifica e riscattarsi davanti ai propri sostenitori. Dal canto suo, il sodalizio lilibetano si affaccia a questa sfida con la positività del successo conquistato al tie-break nel turno infrasettimanale ad Altamura, vittoria che ha spezzato il digiuno regalando i primi due pesantissimi punti del campionato. 
L’obiettivo primario per capitan Caserta e compagne è dare continuità di prestazioni e di risultati, confermando la crescita sul piano del gioco, dell’intesa e della tenuta mentale vista nell'ultima uscita in terra pugliese. A rendere ancora più suggestivo l'incrocio di domenica ci saranno due ex di turno a maglie invertite, la schiacciatrice biancoazzurra Victoria Sassolini, che nella passata stagione ha vestito i colori dell'Altino Volley, e la regista Florencia Ferraro, oggi punto di forza della formazione abruzzese dopo l'esperienza vissuta a Marsala nello scorso campionato. In casa Sigel Seap la concentrazione è massima, serve una prestazione solida e priva di sbavature per imporre il proprio ritmo e provare a strappare altri punti preziosi in ottica classifica.
“Domenica ci aspetta una partita difficile, contro un avversario da non sottovalutare, dichiara la schiacciatrice lilibetana Elisa Bole. Dovremo scendere in campo con concentrazione e lucidità, senza lasciarci prendere dalla fretta di chiudere subito il punto, perché è proprio in quei momenti che rischiamo di commettere più errori. Arriviamo dal primo turno infrasettimanale, che inevitabilmente porta con sé un po’ di stanchezza, ma siamo consapevoli delle nostre potenzialità. Sarà importante mantenere la calma, gestire con attenzione ogni fase della gara e soprattutto riuscire a trasferire in campo tutto il lavoro che stiamo facendo quotidianamente in palestra”.
 









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