A29, lavori nella galleria Segesta: dal 20 ottobre una sola corsia per senso di marcia fino a gennaio

17/10/2026 22:37:00

Cambiano le regole della circolazione sull'autostrada A29 Dir Alcamo-Trapani. Da martedì 20 ottobre 2026 scattano nuove limitazioni al traffico nella galleria Segesta, nel territorio di Calatafimi Segesta. I lavori dureranno quasi tre mesi, fino al 16 gennaio 2027, con possibili rallentamenti per gli automobilisti che percorrono una delle principali arterie della provincia di Trapani.

A comunicare le modifiche alla viabilità è l'Anas, che ha disposto la chiusura della carreggiata in direzione Trapani per consentire gli interventi di adeguamento strutturale e tecnologico della galleria.

Come cambia la viabilità sulla A29

Il provvedimento entrerà in vigore alle 7 di martedì 20 ottobre e resterà attivo fino alle 24 del 16 gennaio 2027.

La chiusura interesserà il tratto compreso tra il chilometro 7,040 e il chilometro 8,650, per una lunghezza complessiva di circa 1,6 chilometri.

Durante i lavori, il traffico sarà deviato sulla carreggiata opposta, quella normalmente utilizzata dai veicoli diretti verso Alcamo.

La circolazione sarà garantita in entrambe le direzioni, ma con una sola corsia per senso di marcia. In sostanza, il traffico verso Trapani e quello verso Alcamo condivideranno la stessa carreggiata, con un sistema di doppio senso opportunamente segnalato.

Una modifica importante, soprattutto nelle ore di maggiore traffico, lungo un collegamento strategico per chi si sposta tra Trapani, Palermo e l'aeroporto di Birgi.

Possibili ulteriori limitazioni durante i lavori

L'Anas precisa che, per predisporre il nuovo assetto della circolazione, saranno necessarie alcune fasi intermedie durante le quali potranno essere introdotte ulteriori limitazioni temporanee al transito.

Le variazioni saranno segnalate direttamente sul posto attraverso la segnaletica di cantiere.

Gli interventi riguardano sia le strutture della galleria Segesta sia gli impianti tecnologici, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura.

Le raccomandazioni agli automobilisti

Per chi percorre abitualmente l'autostrada A29 Dir si prospettano dunque quasi tre mesi di viabilità modificata. La riduzione delle corsie disponibili potrebbe provocare rallentamenti, soprattutto in presenza di traffico intenso.

Anas raccomanda agli automobilisti di rispettare i limiti di velocità, prestare attenzione alla segnaletica temporanea e mantenere le distanze di sicurezza.

La galleria Segesta resterà quindi percorribile in entrambe le direzioni, ma con una corsia per senso di marcia fino al 16 gennaio 2027, salvo ulteriori comunicazioni.



