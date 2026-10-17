Marsala, l'A.N.D.E. intitola la sezione all'avvocata Danila Tranchida

17/10/2026 11:27:00

L’A.N.D.E. di Marsala è stata intitolata all’avvocata Paola Danila Tranchida, scomparsa il 22 novembre 2025. La cerimonia si è svolta sabato 10 ottobre nella sala conferenze del Complesso monumentale San Pietro, alla presenza di familiari, colleghi e rappresentanti delle istituzioni.

La decisione, condivisa dalla presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici, Marisa Fagà, e dalle socie delle sezioni italiane, vuole ricordare l’impegno professionale e civile di Tranchida, in particolare nella difesa dei diritti e delle persone più vulnerabili.

Laureata in Giurisprudenza a Roma nel 2014, dopo gli studi al liceo classico Giovanni XXIII, l’avvocata aveva approfondito temi come l’immigrazione e il diritto penale. Era stata vicepresidente dell’Aiga, l’Associazione italiana giovani avvocati, e componente della Camera penale. Aveva inoltre partecipato ad attività negli istituti penitenziari, tra cui una visita al carcere di Favignana, aderendo anche all’associazione Nessuno tocchi Caino.

All’incontro sono intervenuti la sindaca Andreana Patti, il deputato Dario Safina, padre Giuseppe Ponte, il presidente dell’Ordine degli avvocati Giuseppe Spada, la presidente della Camera penale Francesca Frusteri e il presidente dell’Aiga Riccardo Rubino. Presente anche il consigliere Piero Cavasino, suo compagno di banco.

Nel corso della cerimonia, Graziana Fiorino, socia A.N.D.E., collega e amica di Tranchida, ne ha ricordato le qualità umane. La madre, la professoressa Antonella Genna, ha ringraziato l’associazione per l’iniziativa. La presidente della sezione marsalese, Giuseppina Passalacqua, le ha consegnato una targa alla memoria, dedicata all’impegno della figlia per l’A.N.D.E. e la comunità. L’intitolazione lega così il nome di Danila Tranchida alle attività della sezione marsalese e ai valori di libertà, partecipazione e tutela dei diritti che avevano caratterizzato il suo percorso.



