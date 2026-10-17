Da Troina alla conquista dell'Italia: Neus cresce e diventa una rete nazionale

17/10/2026 00:00:00

Da una realtà nata nel cuore della Sicilia a una rete di cittadinanza attiva con una presenza sempre più ampia sul territorio nazionale. L’associazione NÈUS, fondata il 13 agosto 2024 a Troina su iniziativa della presidente Samanta Signore, avvocato e criminologa, insieme a sedici soci fondatori, avvia una nuova fase di crescita, rafforzando il proprio impegno per l’inclusione e il superamento delle barriere fisiche, sensoriali e culturali.

Nuovi referenti per l’espansione nazionale

L’ampliamento della struttura organizzativa è stato formalizzato con una delibera del Consiglio direttivo, composto, oltre che dalla presidente Signore, dal vicepresidente Stefano Manuele, dalla segretaria Concetta Baudo, dal tesoriere Salvo Spalletta e dalle consigliere Mara Suraniti, Vanessa Romano e Veronica Bentivegna, dirigente psicologa.

Per coordinare le attività nelle diverse aree del Paese sono stati nominati nuovi referenti territoriali: Maria Di Bari per il Lazio, Federico Cucurachi e Marzia Beretta per la Lombardia e Ana Gejika per la Puglia.

L’obiettivo è promuovere una cittadinanza attiva capace di andare oltre l’assistenzialismo, offrendo opportunità concrete di partecipazione, autonomia e inclusione.

Il progetto eDrillo entra nella rete NÈUS

Un passaggio significativo è rappresentato dalla collaborazione con il progetto I Bambini e Ragazzi Unici Arcobaleno – Il Mondo di eDrillo, ideato da Ana Gejika e dedicato all’inclusione dei minori con disabilità e neurodivergenze.

L’iniziativa entra a far parte della rete NÈUS, mettendo in comune esperienze e competenze per sviluppare laboratori, attività ricreative e occasioni di sostegno alle famiglie nei diversi territori coinvolti.

«Un nuovo punto di partenza»

«Questa espansione rappresenta un traguardo importante, ma soprattutto un nuovo punto di partenza», dichiara la presidente Samanta Signore, che ringrazia i componenti del Consiglio direttivo e i referenti regionali per aver scelto di mettere tempo e competenze al servizio della comunità.

«Il nostro messaggio resta immutato: la disabilità non è una scelta, ma stare dalla stessa parte sì», aggiunge.

Nelle prossime ore, sui canali social ufficiali dell’associazione sarà pubblicato un video dedicato alla collaborazione tra la sede centrale di Troina e i coordinamenti regionali, per raccontare i protagonisti e le prospettive della rete.

Informazioni e adesioni

Per conoscere le attività, aderire all’associazione o sostenere i progetti è possibile rivolgersi alla sede di via Abbate Romano 15, a Troina, telefonare al numero 327 4053422 oppure scrivere all’indirizzo neus.dellamiaparte@gmail.com.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Associazione NEUS. È inoltre possibile contribuire alle iniziative attraverso un versamento liberale intestato all’associazione.



