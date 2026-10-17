Mazara, 40enne assolto dall'accusa di maltrattamenti

17/10/2026 09:59:00

Processato per maltrattamenti familiari a seguito della denuncia sporta contro di lui dalla moglie, al termine del processo è stato assolto “perché il fatto non sussiste”, mentre per l’accusatrice e la madre potrebbero profilarsi guai giudiziari.

Scagionando, infatti, dall’accusa di maltrattamenti il 40enne mazarese Salvatore Gancitano, il giudice monocratico del Tribunale di Marsala Massimiliano Alagna ha contestualmente disposto la trasmissione degli atti del processo alla Procura della repubblica per le dichiarazioni rese dalla moglie e dalla suocera.

La Procura dovrà, quindi, valutare se le due donne hanno reso false testimonianze. A difendere Gancitano è stato l’avvocato Andrea Favata, che ha sostenuto, con successo, che a provocare i lividi ad una gamba e ad un braccio della moglie non sarebbe stato il Gancitano, ma la stessa donna, sbattendo una ciabatta sulla sua gamba e dandosi un morso al braccio. Telefonando, poi, ai carabinieri. E in seguito alla denuncia, l’uomo fu subito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.



