Marsala, una condanna per evasione dai domiciliari

17/10/2026 10:00:00

Pur essendo sottoposto a detenzione domiciliare, con ordinanza emessa a fine giugno 2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, il 14 ottobre dello stesso anno si sarebbe messo al volante di un’auto, allontanandosi di casa.

E per questo, adesso, il 57enne marsalese Girolamo Anastasi, residente in contrada Santi Filippo e Giacomo, è stato condannato per evasione a un anno e tre mesi di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.

Ad emettere la sentenza è stato il giudice monocratico del Tribunale di Marsala Francesca Maniscalchi, mentre a difendere Anastasi è stata l’avvocato Antonella Lorella Casano.



