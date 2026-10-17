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Cronaca

» Giudiziaria
17/10/2026 10:00:00

Marsala, una condanna per evasione dai domiciliari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2026/marsala-una-condanna-per-evasione-dai-domiciliari-450.jpg

Pur essendo sottoposto a detenzione domiciliare, con ordinanza emessa a fine giugno 2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, il 14 ottobre dello stesso anno si sarebbe messo al volante di un’auto, allontanandosi di casa. 

E per questo, adesso, il 57enne marsalese Girolamo Anastasi, residente in contrada Santi Filippo e Giacomo, è stato condannato per evasione a un anno e tre mesi di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali. 

 

Ad emettere la sentenza è stato il giudice monocratico del Tribunale di Marsala Francesca Maniscalchi, mentre a difendere Anastasi è stata l’avvocato Antonella Lorella Casano.



Giudiziaria | 2026-10-17 10:00:00
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Marsala, una condanna per evasione dai domiciliari

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