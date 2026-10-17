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» Dal Libero Consorzio
17/10/2026 16:00:00

Aggiudicata la gara d’appalto per strada provinciale Trapani-Salemi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2026/aggiudicata-la-gara-d-appalto-per-strada-provinciale-trapani-salemi-450.jpg

Attesa da tanti anni dai cittadini dell’entroterra trapanese e, in modo particolare, da quelli di Salemi, Il 13 ottobre del 2026, presso gli uffici competenti del Libero Consorzio dei Comuni di Trapani, si e’ svolta la gara d’appalto per i “Lavori di manutenzione straordinaria- tratti in frana –SP 29 Trapani-Salemi”.
 

Tra le 317 offerte ammesse, ad aggiudicarsi i lavori e’ stata quella avanzata dalla Soc. Coop. Sole di Alcamo, partecipante in avvalimento dell’o.e. DOLMEN s.r.l. di Caltanissetta. L’importo contrattuale e’ stato fissato in euro 1.601.504, pari all’importo base di gara euro 2.191.012, ribassato del 32,36% ( al netto dei costi di sicurezza per euro 119.527, e comprensivo di euro 315.379 per costi di mano d’opera.
 

Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione sarà possibile ricorrere presso il Tar d Palermo.









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