Weekend nel Trapanese: pane nero, tesori nascosti e grandi concerti

17/10/2026 06:00:00

Sagre, concerti e luoghi d'arte da visitare: il weekend del 17 e 18 ottobre si annuncia ricco di appuntamenti in provincia di Trapani. Castelvetrano celebra il pane nero, Sergio Cammariere arriva a Trapani e a Gibellina inaugura la mostra di Liu Bolin.

In programma anche Le Vie dei Tesori, teatro, libri e iniziative culturali. Ecco cosa fare, con orari e informazioni utili.

Castelvetrano, la Sagra del Pane Nero e Le Vie dei Tesori

Il centro storico di Castelvetrano ospita sabato 17 e domenica 18 ottobre la terza edizione della Sagra del Pane Nero, tra degustazioni, laboratori, spettacoli e musica.

Sabato 17 ottobre l'inaugurazione è prevista alle 17.30 in piazza Matteotti. Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, spazio ai laboratori di panificazione e alle iniziative gastronomiche. Dalle 10 alle 12 sono previste visite guidate ai monumenti, con partenza dall'ex Convento dei Minimi. Alle 20 sarà distribuita una maxi cassata siciliana, mentre alle 21.30 è in programma il concerto dell'Orchestra Luna Rossa. Ingresso libero, alcune degustazioni a pagamento.

Il weekend coincide con le Vie dei Tesori: tra le aperture spiccano la Santissima Trinità di Delia e il Museo Errante Parrino, visitabile soltanto sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 12.30.

Domenica 18 ottobre alle 9.30 è prevista una passeggiata sui luoghi della peste del Seicento; alle 16 parte dal Teatro Selinus l'itinerario dedicato alla famiglia Tagliavia.

Sempre a Castelvetrano, la Collegiata dei Santi Pietro e Paolo ospita Animus, estemporanea d'arte con ingresso gratuito: sabato 17 ottobre dalle 18.30 alle 23 e domenica 18 ottobre dalle 10 alle 20.

Informazioni utili: programma delle visite e prenotazioni su Le Vie dei Tesori Castelvetrano. Per Animus, informazioni al numero WhatsApp 320 146 6688.

Marsala, secondo weekend delle Vie dei Tesori

A Marsala prosegue sabato 17 e domenica 18 ottobre il festival Le Vie dei Tesori, con aperture straordinarie e itinerari tra archeologia, architettura e tradizioni produttive.

Tra le tappe da segnalare ci sono l'Istituto Agrario Abele Damiani, le Cantine Curatolo Arini, visitabili soltanto in questo fine settimana, e la torre dell'orologio di Palazzo VII Aprile, dalla quale si può osservare il centro storico dall'alto.

Il programma comprende anche le antiche cave romane, le sepolture dipinte dell'antica Lilibeo e le esperienze legate al vino e ai prodotti del territorio.

Informazioni utili: coupon da 3 euro per una visita, 10 euro per quattro e 18 euro per dieci. Passeggiate ed esperienze hanno tariffe specifiche. Orari, disponibilità e prenotazioni su Le Vie dei Tesori Marsala.

Trapani, Sergio Cammariere e l'opera contemporanea

Sabato 17 ottobre alle 21, il Cine Teatro Ariston di Trapani ospita Sergio Cammariere, protagonista del tour La pioggia che non cade mai. Il cantautore e pianista porta sul palco un repertorio che intreccia jazz, canzone d'autore, bossa nova e sonorità latine.

Sempre sabato 17 ottobre, alle 19 al Teatro Tonino Pardo, il Luglio Musicale Trapanese propone Ghost Cafè, opera da camera di Carlo Galante, nell'ambito della rassegna Cuore Contemporaneo.

Informazioni utili: entrambi gli spettacoli sono a pagamento. Per Ghost Cafè, programma e biglietti sul sito del Luglio Musicale Trapanese.

Gibellina, Liu Bolin e la prima assoluta di Pajé

A Gibellina, sabato 17 ottobre, doppio appuntamento con l'arte contemporanea. Alle 17.30, al MAC – Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao, inaugura Macerie, la mostra dell'artista cinese Liu Bolin, conosciuto per le sue fotografie in cui il corpo si mimetizza nell'ambiente. L'esposizione resterà visitabile fino al 10 dicembre.

Alle 20, nell'Auditorium del MAC, debutta invece in prima assoluta Pajé, spettacolo di Giorgio Barberio Corsetti e Ivan Renzetti, con drammaturgia musicale di Oscar Pizzo. Il progetto nasce da un viaggio nella foresta amazzonica brasiliana e dall'incontro con lo sciamano indigeno Bu'ù Kennedy. Immagini e suoni raccolti durante le riprese diventano un racconto scenico che intreccia natura, spiritualità e musica. Ingresso gratuito.

Proseguono inoltre le mostre Terra matta. Art brut a Gibellina, Dialoghi di una vita. Omaggio a Peppe Morra, Diwan, Legami invisibili e Architetture segrete. Programma e informazioni su gibellina2026.it.

Alcamo, cultura romena e letture per bambini

Sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 17 in piazza Ciullo, Alcamo ospita l'ottava edizione del festival internazionale Finestra verso la Romania, con musica, danze, incontri e iniziative dedicate al dialogo tra culture. Ingresso gratuito. In caso di maltempo, gli appuntamenti saranno trasferiti al Teatro Cielo d'Alcamo e al Castello dei Conti di Modica.

Sabato 17 ottobre alle 10.30, alla Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino, è inoltre previsto Letture al buio, laboratorio rivolto ai bambini. Resta visitabile anche l'antologica del pittore Pietro Spica, in programma dal 16 al 20 ottobre.

Marsala, il pianoforte di Antonio Fortunato e il jazz brasiliano

Domenica 18 ottobre alle 18 al Teatro Comunale Eliodoro Sollima, il pianista Antonio Fortunato è protagonista di un recital promosso dall'Accademia Beethoven. In programma musiche di Chopin, Liszt e composizioni originali, in una serata dedicata alla memoria di Ugo Forti e Aldo Magnato.

Informazioni utili: biglietti da 10 euro per platea e palchi di primo e secondo ordine, 6 euro per terzo ordine e loggione. Prenotazioni ai numeri 320 6905330 e 0923 719545.

Sempre domenica 18 ottobre è annunciato a Marsala l'Eddy Palermo Brazilian Jazz Trio, con la cantante Camilla Noci. Il calendario comunale conferma la data, ma sede e orario non risultano sufficientemente chiari nelle informazioni disponibili: per partecipare è opportuno verificare il programma definitivo.

Selinunte, le sculture monumentali di Stefano Bombardieri

Al Parco archeologico di Selinunte prosegue Pericolo estinzione. Impronte in suoli antichi, la mostra di Stefano Bombardieri che porta quindici sculture monumentali, tra rinoceronti, elefanti e gorilla, nel paesaggio dell'antica città greca. Un percorso che mette in dialogo archeologia e arte contemporanea, affrontando i temi della crisi ambientale e del rapporto tra uomo e natura.

Informazioni utili: sabato 17 e domenica 18 ottobre il Parco è aperto dalle 9 fino al tramonto, con chiusura della biglietteria alle 17.30. Biglietto intero 17 euro, ridotto 10 euro, mostra inclusa.

Mazara del Vallo, Sofia Perrone presenta “Anch'Io”

Sabato 17 ottobre alle 18, nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo, viene presentato Anch'Io, libro d'esordio di Sofia Perrone, pubblicato da Bookabook.

Il volume raccoglie esperienze e riflessioni sui passaggi verso l'età adulta. A dialogare con l'autrice saranno Ettore Bruno e Catia Catania, coordinatrice del Patto per la Lettura cittadino. Ingresso gratuito.

Castellammare del Golfo e Paceco, spettacoli e musica

A Castellammare del Golfo, sabato 17 ottobre alle 21, il Festival Opera Lirica Siciliana propone Voci di Sicilia – La Monacella della Fontana, spettacolo che intreccia musica e tradizione narrativa. Ingresso gratuito.

A Paceco, domenica 18 ottobre alle 19, prosegue la rassegna Risonanze Musicali con Nuove risonanze oltre il suono, concerto dedicato alla musica elettronica. Ingresso libero.

Gli altri appuntamenti

A Trapani, al Centro d'arte INCURVA, prosegue la mostra Lot C di Jason Hirata e Park McArthur.

A San Vito Lo Capo, sabato 17 e domenica 18 ottobre, è inoltre in calendario il Triathlon Sprint – Memorial Roberto Miceli, appuntamento sportivo che richiama atleti e appassionati.



Per le esperienze delle Vie dei Tesori, le visite a numero chiuso e gli spettacoli con posti limitati è consigliabile verificare la disponibilità prima di spostarsi.



