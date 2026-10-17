Tornado a Marsala, due mamme ringraziano i poliziotti: «Hanno portato i nostri bambini al pronto soccorso»

17/10/2026 11:25:00

Nel caos dei minuti successivi al tornado, con le strade bloccate dai detriti e le ambulanze impossibilitate a raggiungere la scuola Alcide De Gasperi, furono alcuni agenti della Polizia di Stato a prendere in carico i bambini feriti e a portarli al pronto soccorso con le auto di servizio. A distanza di qualche giorno, due mamme hanno deciso di mettere per iscritto il loro grazie.

La lettera è firmata da Maria Paladino, mamma di Luigi, e Flavia Casano, mamma di Alessio, entrambe residenti a Marsala, ed è stata inviata al Commissariato di Polizia dopo il tornado del 9 ottobre.

«In quei momenti il loro supporto è stato fondamentale»

Le due donne ricordano in particolare ciò che accadde alla scuola Alcide De Gasperi, investita in pieno dal vortice mentre all’interno c’erano gli alunni.

«Alcuni bambini si erano fatti male», scrivono le mamme. Ma raggiungere l’istituto in quei minuti era difficilissimo: le strade erano bloccate e piene di detriti e i mezzi di soccorso e le ambulanze non riuscivano ad arrivare alla scuola.

È in quel momento che intervennero gli agenti.

Le mamme citano espressamente Vito Daniele Barraco e Salvatore Cernigliaro, che, raccontano, «con immenso altruismo, prontezza e spirito d’iniziativa» presero in carico i piccoli e ne garantirono il trasporto immediato e sicuro al pronto soccorso utilizzando le vetture di servizio.

«Un gesto di profonda umanità e coraggio»

La lettera non è soltanto un ringraziamento per un intervento operativo.

«Questo gesto di profonda umanità e coraggio – scrivono Maria e Flavia – ha garantito ai bambini le cure urgenti di cui avevano bisogno, evitando che la situazione potesse aggravarsi».

E aggiungono una frase che spiega il senso della lettera: gesti del genere «non si dimenticano e rimarranno per sempre impressi nel cuore di noi cittadini».

Il grazie a tutto il Commissariato

Il ringraziamento viene poi esteso a tutto il personale della Polizia di Stato impegnato a Marsala durante l’emergenza.

Le mamme ricordano la presenza degli agenti sul territorio, la gestione della viabilità e il lavoro per garantire ordine e sicurezza nelle ore più difficili dopo il tornado.

Una presenza che, scrivono, ha trasmesso alla comunità «una fondamentale sensazione di protezione e vicinanza dello Stato in un momento così critico».

La lettera si chiude con la richiesta di trasmettere il ringraziamento e la riconoscenza della città sia agli agenti che parteciparono direttamente al soccorso dei bambini sia a tutto il personale del Commissariato.

In mezzo alle immagini delle case distrutte, della scuola devastata e delle auto rovesciate, resta dunque anche il ricordo di quei minuti: due poliziotti, alcuni bambini da portare in ospedale e delle strade che non si potevano percorrere normalmente.

E, qualche giorno dopo, due mamme che hanno sentito il bisogno di dire semplicemente grazie.



