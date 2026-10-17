Sicilia, bloccano l'ingresso del paese e si portano via i due bancomat ...

17/10/2026 11:57:00

Un paese praticamente “chiuso” dai ladri, le strade d’accesso bloccate con mezzi pesanti e, nel cuore della notte, un escavatore utilizzato per strappare via i bancomat. Non uno, ma entrambi quelli presenti nel centro abitato.

È stato un assalto organizzato nei dettagli quello messo a segno a Catenanuova, in provincia di Enna, dove una banda è riuscita a portare via due sportelli automatici e a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Gli accessi al paese bloccati con i tir

Il commando avrebbe seguito uno schema già visto in altri assalti dello stesso tipo: prima bloccare le principali vie d’accesso al paese, poi entrare in azione.

Per creare ostacoli all’arrivo delle pattuglie sarebbero stati utilizzati tir e altri mezzi pesanti, sistemati lungo le strade in modo da rallentare qualsiasi intervento.

Una precauzione che evidentemente è servita alla banda per guadagnare i minuti necessari a completare il colpo.

E c’è anche chi, sui social, racconta che questa mattina alcune delle strade fossero ancora parzialmente ostruite dagli autoarticolati utilizzati durante l’assalto.

L’escavatore contro i bancomat

Poi è entrato in scena l’escavatore.

Con il mezzo meccanico i ladri hanno divelto gli sportelli automatici e sono riusciti a portarli via. Il rumore dell’operazione ha svegliato diversi abitanti della zona, che hanno immediatamente dato l’allarme.

Quando i carabinieri sono riusciti a raggiungere il centro, però, il commando aveva già fatto perdere le proprie tracce.

Resta ancora da ricostruire la direzione seguita per la fuga e non è stato quantificato il bottino contenuto nei due bancomat.

Le immagini delle telecamere al vaglio

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Comando provinciale di Enna, che stanno ricostruendo minuto per minuto quanto accaduto.

Fondamentali potranno essere le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nel centro abitato e lungo le possibili vie di fuga. Gli investigatori cercano elementi utili per individuare i mezzi utilizzati dalla banda e, soprattutto, arrivare all’identificazione dei componenti del gruppo.

Un colpo spettacolare nella tecnica, molto meno per chi si è svegliato nel cuore della notte con il rumore di un escavatore sotto casa e ha scoperto, poche ore dopo, che per qualche minuto a Catenanuova i ladri avevano persino organizzato la viabilità.



