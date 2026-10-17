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Cronaca
17/10/2026 16:47:00

Marsala, inciampa e cade rovinosamente in via Giulio Anca Omodei: soccorso dai vigili urbani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2026/1792241322-0-marsala-inciampa-e-cade-rovinosamente-in-via-giulio-anca-omodei-soccorso-dai-vigili-urbani.jpg

Brutta disavventura per un uomo di Marsala che, nella giornata di ieri, venerdì 16 ottobre, è rimasto ferito in seguito a una caduta in via Giulio Anca Omodei, all'uscita del parcheggio comunale.

 

L'uomo aveva appena parcheggiato la propria automobile e stava uscendo dal parcheggio quando, una volta sulla via, è inciampato, finendo rovinosamente a terra.

Immediato l'intervento degli agenti della Polizia Municipale, che hanno prestato i primi soccorsi all'uomo, assistendolo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

 

Fortunatamente, le conseguenze della caduta non sono state gravi. L'uomo ha riportato alcune escoriazioni e un trauma non grave.

 









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