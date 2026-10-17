Marsala, inciampa e cade rovinosamente in via Giulio Anca Omodei: soccorso dai vigili urbani

17/10/2026 16:47:00

Brutta disavventura per un uomo di Marsala che, nella giornata di ieri, venerdì 16 ottobre, è rimasto ferito in seguito a una caduta in via Giulio Anca Omodei, all'uscita del parcheggio comunale.

L'uomo aveva appena parcheggiato la propria automobile e stava uscendo dal parcheggio quando, una volta sulla via, è inciampato, finendo rovinosamente a terra.

Immediato l'intervento degli agenti della Polizia Municipale, che hanno prestato i primi soccorsi all'uomo, assistendolo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

Fortunatamente, le conseguenze della caduta non sono state gravi. L'uomo ha riportato alcune escoriazioni e un trauma non grave.



