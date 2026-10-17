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Cronaca
17/10/2026 06:00:00

Marsala in lutto, oggi l’ultimo saluto ad Antonino Fortunato, vittima del tornado

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2026/marsala-in-lutto-oggi-l-ultimo-saluto-ad-antonino-fortunato-vittima-del-tornado-450.jpg

Doveva essere una mattina di festa, quella dedicata ai nonni. È diventata una tragedia, per Antonino Fortunato. Oggi, sabato 17 ottobre, Marsala saluta l’unica vittima del tornado che otto giorni fa ha devastato il versante sud della città e il territorio di Petrosino.

I funerali di Antonino Fortunato, 70 anni, saranno celebrati alle 15.30 nella Chiesa Madre di Marsala.

Era nato il 16 Giugno 1956, a Marsala, e viveva in Contrada Colombaio Lasagna. 

Per la giornata delle esequie la sindaca Andreana Patti ha proclamato il lutto cittadino.

 

Stava andando a scuola per la festa dei nonni

 

La mattina del 9 ottobre Antonino Fortunato era in auto con la moglie. Stavano andando a scuola, dove era in programma la festa dei nonni.

Percorrevano la Statale 115, la strada che collega Mazara del Vallo a Marsala, quando il tornado arrivato dal mare li ha investiti in pieno.

La forza del vortice ha sollevato l’automobile e l’ha scaraventata sulla strada sottostante, dopo un volo di circa quattro metri.

La donna è stata estratta dalle lamiere sotto choc e ferita, ma viva. Le condizioni del marito, invece, sono apparse subito disperate.

 

Il trasferimento a Palermo

 

Fortunato è stato soccorso e stabilizzato negli ospedali della provincia, prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo.

Per giorni i medici hanno tentato di salvarlo. I traumi riportati nell’incidente erano però troppo gravi.

La sua morte, avvenuta il 16 ottobre, a una settimana esatta dal tornado, ha modificato drammaticamente il bilancio di una calamità che fino a quel momento, nonostante la devastazione, non aveva provocato vittime.

 

 

Il cordoglio della sindaca

 

La sindaca Andreana Patti, rimasta in contatto con la moglie e i figli di Fortunato nei giorni del ricovero, ha espresso il cordoglio della città.

«Con profondo dolore ho appreso la scomparsa del nostro concittadino Antonino Fortunato. Questo evento luttuoso, purtroppo, dà ora la tragica misura della tragedia che ha colpito la nostra città. Perché tutto si può aggiustare, ricostruire, ma la perdita della vita umana è una ferita che non si rimargina».

Parole che raccontano il peso di una giornata nella quale Marsala non si limita più a contare case, scuole e aziende danneggiate, ma piange un uomo.

 

Oggi l’ultimo saluto

 

Alle 15.30 la comunità si ritroverà nella Chiesa Madre per accompagnare Antonino Fortunato nel suo ultimo viaggio.

La sua morte resta il volto più doloroso del tornado del 9 ottobre: un uomo uscito di casa con la moglie per partecipare a una festa e travolto, in pochi secondi, dalla violenza di un evento che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia.









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