Marsala, minacciato con un coltello mentre chiama i carabinieri. Il racconto di un residente

17/10/2026 12:33:00

Una passeggiata nelle prime ore del mattino, un'automobile sospetta, una telefonata ai carabinieri. Poi le urla, gli insulti e una donna che avrebbe estratto un coltello per minacciare un residente. È quanto sarebbe accaduto venerdì 16 ottobre a Marsala, nella zona di Ponte Fiumara del Sossio, secondo la testimonianza diretta di un cittadino che ha raccontato l'episodio alla redazione di Tp24, chiedendo di rimanere anonimo.

Una vicenda che si inserisce nel clima di preoccupazione per i furti nelle abitazioni che da settimane interessa diverse contrade marsalesi. Ma con una precisazione importante, fatta dallo stesso testimone: non ci sono elementi per affermare che le persone coinvolte stessero commettendo un furto o preparando un'intrusione.

L'auto bianca che passava ripetutamente nella notte

Il racconto comincia nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre.

Il residente stava rientrando a casa quando ha notato un'automobile bianca con a bordo due uomini e una donna, nella zona di Ponte Fiumara del Sossio.

«In quel momento non ho dato particolare importanza alla cosa», racconta.

Una volta rientrato nella propria abitazione, però, ha cominciato a sentire ripetutamente il rumore di un'automobile che percorreva la strada.

«Ho iniziato a sentire un'auto passare e ripassare più volte, una circostanza che ha attirato la mia attenzione».

Intorno alle 7:30-8:00 del mattino ha deciso di uscire per fumare una sigaretta e fare una passeggiata.

Allontanandosi da casa, ha notato nuovamente quella che gli è sembrata la stessa automobile bianca, questa volta parcheggiata vicino a un'abitazione che, secondo quanto a sua conoscenza, in questo periodo dell'anno non è abitata.

A quel punto ha deciso di telefonare ai carabinieri.

La donna scende dall'auto e lo minaccia

Mentre era al telefono con i militari, il residente ha continuato a camminare.

Dopo circa 300 metri, racconta, l'automobile si sarebbe spostata e una donna sarebbe scesa dal veicolo, dirigendosi verso di lui.

«Mi ha chiesto in modo aggressivo cosa stessi facendo e chi stessi chiamando», riferisce il testimone.

L'uomo si è quindi voltato, dirigendosi verso la zona di Fiumara del Sossio. Ma la donna, secondo il suo racconto, avrebbe cominciato a gridare e insultarlo.

Poi il momento più preoccupante.

«La donna ha iniziato a gridare e a insultarmi, arrivando a estrarre un coltello e a minacciarmi».

Il residente era ancora al telefono con i carabinieri, ai quali aveva già segnalato quanto stava accadendo.

L'arrivo dei carabinieri e l'intervento del maresciallo

La pattuglia, secondo quanto riferito, è arrivata nel giro di pochi minuti.

Nel frattempo l'automobile bianca si sarebbe allontanata, lasciando la donna sul posto.

I carabinieri sono intervenuti separando il residente dalla donna e riportando la situazione alla calma.

«Gli agenti si sono messi tra me e la donna, riuscendo a riportare la situazione alla calma. Ho raccontato al maresciallo quanto era accaduto, mentre la donna è stata tenuta in disparte».

Con il passare dei minuti, alcuni residenti della zona, incuriositi dall'intervento, hanno cominciato ad avvicinarsi.

Il maresciallo ha invitato le persone presenti ad allontanarsi e, secondo il testimone, tutti hanno rispettato le indicazioni.

Una circostanza significativa, soprattutto alla luce di quanto accaduto pochi giorni prima in via Salemi, dove centinaia di persone avevano circondato un bed and breakfast dopo la segnalazione della presenza di presunti autori di furti.

A Fiumara del Sossio, invece, non si sarebbero verificati momenti di tensione con i cittadini presenti.

Sul posto anche la polizia municipale. Poi gli accertamenti in via Verdi

Successivamente sarebbero intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, per evitare la formazione di un assembramento.

Sul posto, racconta ancora il residente, sarebbe arrivata anche una terza automobile, con a bordo un'agente in borghese.

L'intervento complessivo sarebbe durato oltre due ore.

Al termine, il testimone e la donna si sarebbero recati presso gli uffici di via Verdi, dove l'uomo ha riferito formalmente quanto accaduto.

«Io ho rilasciato la mia testimonianza, dopodiché sono andato via. Non so cosa sia successo alla donna successivamente».

Non sono noti, al momento, gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti della donna, né l'esito degli accertamenti.

«Non so se volessero rubare. So quello che mi è successo»

Il residente tiene a precisare un aspetto fondamentale della vicenda.

«Voglio essere chiaro: non so se effettivamente stavano rubando o sondando la zona, ma il dato di fatto è quello che ho raccontato».

Una distinzione importante. L'avvistamento dell'automobile nei pressi di una casa apparentemente disabitata aveva insospettito il testimone, ma non dimostra che i suoi occupanti fossero intenzionati a commettere un reato contro il patrimonio.

Diverso è il racconto della presunta minaccia con il coltello, sulla quale saranno gli accertamenti delle autorità a fare chiarezza.

Il cittadino ha deciso di rivolgersi a Tp24 per rendere pubblica la propria esperienza, pur mantenendo l'anonimato.

«Ho deciso di raccontare questa esperienza perché si è trattato di una situazione che mi ha spaventato e che ritengo importante far conoscere. Tutto è accaduto nelle prime ore del mattino, in una zona in cui chiunque dovrebbe poter passeggiare e sentirsi al sicuro».

Marsala, tra allarme furti e appelli alla prudenza

L'episodio arriva in un momento particolarmente delicato per Marsala.

Da settimane, soprattutto nelle contrade meridionali, si moltiplicano le segnalazioni di furti, tentativi di intrusione nelle abitazioni e presenze considerate sospette.

Domenica sera la tensione era esplosa in via Salemi, con centinaia di persone radunate davanti a una struttura ricettiva e la strada bloccata per circa due ore.

Nei giorni successivi sono continuate le segnalazioni, tra Ciancio, Ventrischi e altre zone della città, mentre gruppi di residenti hanno organizzato controlli notturni spontanei.

La Prefetta di Trapani, Daniela Lupo, ha richiamato i cittadini alla necessità di denunciare ogni episodio, anche tentato, sottolineando che alle numerose segnalazioni informali non corrisponderebbe un numero altrettanto elevato di denunce ufficiali.

Ha inoltre ribadito che nessuno deve sostituirsi alle forze dell'ordine.

La vicenda di Fiumara del Sossio mostra anche l'importanza di questo principio: il residente, insospettito da quanto aveva osservato, ha chiamato i carabinieri, consentendo ai militari di intervenire rapidamente e gestire la situazione.

Resta da chiarire quanto effettivamente accaduto e quali responsabilità possano eventualmente emergere.

Ma resta soprattutto la testimonianza di un cittadino che, uscito di casa per una passeggiata alle prime luci del mattino, racconta di essersi trovato davanti a una minaccia con un coltello.

Un altro episodio che contribuisce a spiegare perché, in queste settimane, a Marsala la sicurezza sia diventata una delle principali preoccupazioni dei residenti.



