Alcamo, marito e moglie arrestati per spaccio: la cocaina vola dalla finestra all'arrivo dei Carabinieri

17/10/2026 15:03:00

Oltre 200 grammi di cocaina, bilancini di precisione e materiale per confezionare le dosi. È quanto hanno sequestrato i Carabinieri ad Alcamo, nel corso di un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di una coppia di coniugi. La donna, alla vista dei militari che accompagnavano il marito a casa, avrebbe tentato di liberarsi della droga gettandola dalla finestra. Un tentativo inutile: i Carabinieri hanno recuperato tutto.

Il controllo in via Vittorio Veneto

L'operazione è scattata durante un normale servizio di pattugliamento dei Carabinieri della Compagnia di Alcamo.

I militari hanno notato un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto in via Vittorio Veneto e hanno deciso di sottoporlo a un controllo.

La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare due involucri contenenti circa 5 grammi di cocaina, che l'uomo teneva nascosti addosso.

A quel punto i Carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche alla sua abitazione.

La moglie tenta di gettare la droga dalla finestra

È proprio nell'abitazione che l'operazione ha avuto una svolta.

Quando la moglie ha visto arrivare il marito accompagnato dai Carabinieri, avrebbe cercato di disfarsi di quanto custodito in casa, lanciando dalla finestra circa 200 grammi di cocaina, bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

I militari, però, hanno recuperato sia la sostanza stupefacente sia gli strumenti, sottoponendo tutto a sequestro.

Complessivamente, sono stati rinvenuti oltre 200 grammi di cocaina, una quantità che ha portato all'arresto di entrambi i coniugi con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico

Dopo l'arresto, la coppia è comparsa davanti al giudice per l'udienza di convalida.

Per entrambi è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L'operazione rientra nelle attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dai Carabinieri della Compagnia di Alcamo.

Le responsabilità penali dei due indagati dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.



