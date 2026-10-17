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17/10/2026 17:56:00

Eirene, testimoni assenti e rinvio al 29 ottobre. Perizia medica per Coppola

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Due testimoni non si presentano e il processo “Eirene” slitta al 29 ottobre. È l’esito dell’ultima udienza al Tribunale di Trapani, dove si apre anche un’altra questione: la possibilità di separare dal procedimento principale la posizione di Francesco Coppola, ricoverato in un ospedale di Palermo.

Il giudice Franco Messina ha disposto una perizia medica per verificare le condizioni dell’imputato. Il dibattimento, che coinvolge anche l’ex senatore Nino Papania e l’ex vicesindaco di Alcamo Pasquale Perricone, si avvicina alla discussione, ma restano testimonianze da acquisire e non sono escluse ulteriori richieste di prova.

 

I due testimoni assenti

 

A determinare il rinvio è stata la mancata comparizione di due testimoni, il cui ascolto è previsto per la prossima udienza.

Il passaggio alla fase delle conclusioni, dunque, non è ancora completato. Prima occorrerà proseguire con le deposizioni e affrontare le eventuali richieste delle parti sull’acquisizione di nuove prove.

 

Coppola ricoverato, la difesa chiede un rinvio

 

L'avvocato Sebastiano Dara, difensore di Coppola, ha presentato una certificazione sanitaria relativa al ricovero del proprio assistito in un ospedale palermitano. Il legale ha rappresentato l’impossibilità dell’imputato di partecipare anche all’udienza del 29 ottobre, chiedendo un rinvio.

Il Tribunale ha disposto una perizia medica. Qualora alla prossima udienza fosse accertata l’impossibilità di Coppola di presenziare al dibattimento, la sua posizione verrà stralciata: il procedimento nei suoi confronti sarà separato e il processo principale potrà proseguire per gli altri imputati.

Lo stralcio, quindi, non è stato ancora disposto: è la soluzione indicata nel caso in cui venga confermato l’impedimento.

 

Il ruolo contestato a Francesco Coppola

 

Coppola è una delle figure centrali dell’inchiesta antimafia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe assunto un ruolo di vertice in Cosa nostra alcamese, fino a diventare il reggente del mandamento.

Si tratta delle accuse sulle quali è in corso il dibattimento, non di responsabilità già accertate con una sentenza.

Dallo scorso maggio Coppola si trovava agli arresti domiciliari per motivi di salute, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Adesso il ricovero pone al Tribunale il problema della sua partecipazione alle prossime udienze.

 

Papania e Perricone: le misure e le accuse

 

Tra gli altri imputati ci sono Papania e Perricone, entrambi chiamati a rispondere di scambio elettorale politico-mafioso, contestazione che hanno sempre respinto.

L’ex senatore ha ottenuto nei giorni scorsi la revoca degli arresti domiciliari, sostituiti dall’obbligo di dimora ad Alcamo. Diversa la posizione dell’ex vicesindaco, al quale è stata concessa la possibilità di uscire dall’abitazione per alcune ore al giorno.

Gli alleggerimenti delle misure cautelari non chiudono il confronto sulle accuse, che resta affidato al processo.

 

Il prossimo passaggio in aula

 

L’appuntamento è dunque per il 29 ottobre. In programma ci sono le due testimonianze rimaste in sospeso, mentre per Coppola sarà decisiva la verifica medica disposta dal giudice.

Il processo si avvia verso la discussione, ma il calendario delle conclusioni dipenderà anche da questi passaggi e dalle eventuali nuove richieste delle parti.









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