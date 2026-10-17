Eccellenza: il Marsala 1912 ed il San Vito Lo Capo vincono - Buon punto per il Castellammare

17/10/2026 18:00:00

Il Marsala 1912 in "trasferta" al Nino Vaccara di Mazara del Vallo, a causa dei lavori di ripristino del manto erboso del Nino Lombardo Angotta, batte il Bagheria 90011 2 a 0 con una rete per tempo di Guadalupo e La Piana confermando la testa della classifica con 15 punti. Almeno per un giorno, visto che l'Akragas gioca domenica, gli azzurri vivranno il primato in solitaria rispettando così i programmi societari che prevedevano la costruzione di una squadra di alta classifica. Anticipo, questo della quinta giornata del Campionato di Eccellenza che nascondeva l'insidia dei bagheresi bisognosi di punti che hanno un roster di tutto rispetto, adesso, vista la vittoria del Città di San Vito Lo Capo a Borgetto, posizionato al primo posto della zona play out. Per gli uominni di Mister Chianetta una bella vittoria in quel di Borgetto per 3 a 1 grazie alle reti di Luminario nel primo tempo e di Simoni e Di Giorgio nel secondo che consentono ai sanvitesi di scavalcare in classifica proprio il Bagheria. Peril Castellammare, invece, un pareggio che vale oro ottenuto in quel di San Cataldo contro una formazione che ambisce al ritorno in serie D. Un pareggio che mantiene la zona play off con 12 punti agli uomini di Mister Mione. L'Alcamo giocherà domenica in casa contro il Montelepre, una diretta concorrente, 10 punti per entrambe le squadre, nel percorso verso i piani alti della classifica. L'eventuale vincente si lancerebbe al terzo posto in classifica.



