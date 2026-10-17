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Sport

» Basket
17/10/2026 14:30:00

Basket A2: la GolfoBasket Alcamo ha voglia di riscatto domenica in casa contro Salerno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2026/basket-a2-la-golfobasket-alcamo-ha-voglia-di-riscatto-domenica-in-casa-contro-salerno-450.jpg

Rialzare subito la testa dopo la sconfitta di domenica scorsa a Umbertide. E’ l’obiettivo della Sicily by Car Golfobasket Alcamo in vista del prossimo impegno nel campionato di Serie A2 Credem Banca di Basket femminile. Al Pala Tre Santi le alcamesi affronteranno il Salerno Basket ’92, formazione campana che ha iniziato alla grande la nuova stagione cestistica centrando due vittorie in altrettante partite disputate finora e ottenendo quattro punti che valgono la testa della classifica in co-abitazione con Napoli Women Basketball e Usa Rosa Scotti Empoli. Una sfida impegnativa, dunque, per il roster guidato da coach Vincenzo Ferrara, che vuole tornare a vincere e regalare la seconda gioia stagionale al proprio pubblico dopo il positivo esordio casalingo nel primo turno di campionato. La partita è in programma domenica 18 ottobre, con inizio fissato alle ore 17.

Le parole della vigilia sono affidate ad Anna Caliendo, storico capitano della squadra alcamese, che dopo il ritiro a fine stagione scorsa è entrata a far parte dello staff tecnico della Sicily by Car come Assistant Coach: “Dopo la battuta di arresto a Umbertide, le ragazze sono tornate ad allenarsi con più dedizione e concentrazione. Le sconfitte, come quella di domenica scorsa, servono per capire dove bisogna lavorare per migliorarsi sempre di più”. E sulla sfida di domenica contro Salerno Basket ’92 aggiunge: “È una società che ha mantenuto la propria presenza nel campionato nazionale dopo aver ottenuto la salvezza nella stagione precedente. E’ un roster con giocatrici esperte, come Raffaella Potolicchio e Oceane Kounkou, guidate da Nicoletta Scolpini, figura storica della società e una delle giocatrici di riferimento per esperienza e leadership. Il loro obiettivo dichiarato è la salvezza. Noi siamo una squadra costruita per raggiungere obiettivi diversi. Mi aspetto una partita solida da parte nostra, cercando di mettere subito in chiaro la squadra che vogliamo essere”.

 









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