Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Arte
17/10/2026 08:00:00

Erice, tre guerrieri elimi arrivano al Castello di Venere: l’arte incontra la storia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2026/1792217022-0-erice-tre-guerrieri-elimi-arrivano-al-castello-di-venere-l-arte-incontra-la-storia.jpg

Erice si prepara ad accogliere una nuova installazione artistica che mette in dialogo arte contemporanea, memoria e identità del territorio. 

 

Si intitola “In cammino con gli Elimi” l’opera di Gaspare Occhipinti che sarà inaugurata sabato 17 ottobre, alle 16.30, nel viale del Castello di Venere.

 

L’installazione si compone di tre grandi guerrieri elimi, figure che richiamano le radici storiche della città e propongono una rilettura del patrimonio culturale ericino attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea.

 

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Erice, curata dal critico d’arte Tanino Bonifacio e realizzata con la collaborazione di Occhiostorto Gallery. Sponsor dell’operazione è lo Studio Occhipinti centro odontoiatrico.

 

Il dialogo tra arte e storia

L’opera nasce per inserirsi nel tessuto urbano e paesaggistico di Erice, confrontandosi con l'insediamento pluristratificato del borgo e con le caratteristiche dei suoi luoghi simbolo.

 

A sottolinearne il valore è il curatore Tanino Bonifacio, che definisce “In cammino con gli Elimi” un’installazione site-specific dal valore concettuale, simbolico e antropologico. 

La scelta dei materiali contribuisce al dialogo con il contesto: il cromatismo della ruggine brunita del filo metallico, spiega Bonifacio, si armonizza con la luce della pietra antica, segnata dal tempo.

Le tre figure diventano così un richiamo visivo alla presenza degli Elimi, l’antico popolo legato alle origini storiche della Sicilia occidentale, e un’occasione per riportare al centro il rapporto tra patrimonio, paesaggio e identità.

 

Il Comune di Erice sostiene l’iniziativa attraverso il patrocinio gratuito. La sindaca Daniela Toscano evidenzia la capacità dell’opera di contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, auspicando che il progetto possa diventare un ulteriore percorso di conoscenza della storia del territorio.

 

All’inaugurazione saranno presenti la sindaca Daniela Toscano Pecorella, il vicesindaco Paolo Genco, il direttore del Parco archeologico di Segesta Luigi Biondo, l’artista Gaspare Occhipinti e il curatore Tanino Bonifacio.

 

Con “In cammino con gli Elimi”, Erice aggiunge un nuovo intervento artistico al proprio paesaggio, affidando a tre figure monumentali il compito di evocare il passato e stimolare una riflessione sul legame tra la città e le sue radici.

 









Native | 16/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792074202-0-a-castelvetrano-nasce-mobila-home-design-un-nuovo-punto-di-riferimento-per-l-arredamento-e-il-design.jpg

A Castelvetrano nasce MOBILA Home Design: un nuovo punto di riferimento...

Native | 15/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792055824-0-da-marsala-a-parma-s-m-inox-al-suo-primo-cibustec-da-espositore.png

Da Marsala a Parma, S.M. Inox al suo primo CibusTec da espositore

Native | 14/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2026/1791960954-0-ottobre-rosa-a-trapani-aperture-straordinarie-nei-weekend-per-gli-screening-gratuiti.jpg

Ottobre Rosa, in provincia di Trapani aperture straordinarie nei weekend...