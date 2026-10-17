Erice, tre guerrieri elimi arrivano al Castello di Venere: l’arte incontra la storia

Erice si prepara ad accogliere una nuova installazione artistica che mette in dialogo arte contemporanea, memoria e identità del territorio.
Si intitola “In cammino con gli Elimi” l’opera di Gaspare Occhipinti che sarà inaugurata sabato 17 ottobre, alle 16.30, nel viale del Castello di Venere.
L’installazione si compone di tre grandi guerrieri elimi, figure che richiamano le radici storiche della città e propongono una rilettura del patrimonio culturale ericino attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea.
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Erice, curata dal critico d’arte Tanino Bonifacio e realizzata con la collaborazione di Occhiostorto Gallery. Sponsor dell’operazione è lo Studio Occhipinti centro odontoiatrico.
Il dialogo tra arte e storia
L’opera nasce per inserirsi nel tessuto urbano e paesaggistico di Erice, confrontandosi con l'insediamento pluristratificato del borgo e con le caratteristiche dei suoi luoghi simbolo.
A sottolinearne il valore è il curatore Tanino Bonifacio, che definisce “In cammino con gli Elimi” un’installazione site-specific dal valore concettuale, simbolico e antropologico.
La scelta dei materiali contribuisce al dialogo con il contesto: il cromatismo della ruggine brunita del filo metallico, spiega Bonifacio, si armonizza con la luce della pietra antica, segnata dal tempo.
Le tre figure diventano così un richiamo visivo alla presenza degli Elimi, l’antico popolo legato alle origini storiche della Sicilia occidentale, e un’occasione per riportare al centro il rapporto tra patrimonio, paesaggio e identità.
Il Comune di Erice sostiene l’iniziativa attraverso il patrocinio gratuito. La sindaca Daniela Toscano evidenzia la capacità dell’opera di contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, auspicando che il progetto possa diventare un ulteriore percorso di conoscenza della storia del territorio.
All’inaugurazione saranno presenti la sindaca Daniela Toscano Pecorella, il vicesindaco Paolo Genco, il direttore del Parco archeologico di Segesta Luigi Biondo, l’artista Gaspare Occhipinti e il curatore Tanino Bonifacio.
Con “In cammino con gli Elimi”, Erice aggiunge un nuovo intervento artistico al proprio paesaggio, affidando a tre figure monumentali il compito di evocare il passato e stimolare una riflessione sul legame tra la città e le sue radici.