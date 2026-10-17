Che orrore a Favignana: macabro ritrovamento al porto ...

17/10/2026 12:25:00

Una gattina trovata impiccata nella zona del porto di Favignana. Un episodio di una crudeltà sconvolgente, che ha suscitato indignazione e rabbia tra gli abitanti dell'isola. La notizia è stata diffusa sui social da Tony Limantri, che ha lanciato un appello per individuare chi si sarebbe reso responsabile dell'uccisione dell'animale, offrendo anche una ricompensa a chi fornirà informazioni utili.

«Non voglio aggiungere altro...», scrive Limantri nel suo post, accompagnando la denuncia con parole durissime. Poi l'appello: «Si offre ricompensa per chi ha notizie utili per individuare chi ha torturato la gattina. Condividete il più possibile, non può e non deve passarla liscia!»

La rabbia sui social: «Chi sa parli»

La vicenda ha provocato una valanga di commenti. In tanti si chiedono chi possa aver compiuto un gesto simile contro un animale indifeso e chiedono che i responsabili vengano identificati.

«Ma io mi chiedo cosa gli avrà fatto di così male? Come può un essere umano ridurre una gatta così?», scrive Giada.

«Cosa può fare di male un gattino? Perché accanirsi così? Chi sa parli», è invece l'appello di Laura, che solleva anche la questione delle eventuali telecamere di videosorveglianza e dei possibili testimoni.

C'è chi esprime dolore, chi rabbia e chi teme che un episodio del genere possa ripetersi. Molti commentatori chiedono che si faccia luce sull'accaduto e che non tutto finisca con qualche giorno di indignazione sui social.

Una ricompensa per trovare i responsabili

Tony Limantri ha invitato chiunque abbia informazioni a contattarlo privatamente.

Resta da chiarire chi abbia compiuto il gesto, quando sia avvenuto esattamente e se sia già stata presentata una denuncia alle autorità. Al momento, la ricostruzione si basa sulla segnalazione pubblicata sui social e non risultano conferme indipendenti sulle circostanze dell'uccisione.

Se venisse accertato che la gattina è stata deliberatamente uccisa, si tratterebbe di un episodio di estrema gravità, anche sotto il profilo penale.

La violenza sugli animali non può essere ignorata

La vicenda riporta al centro dell'attenzione il problema della violenza contro gli animali, soprattutto quelli che vivono liberi sul territorio e dipendono spesso dalle cure e dalla sensibilità dei cittadini.

A Favignana, dove i gatti fanno parte della quotidianità dell'isola, la notizia ha colpito profondamente la comunità.

Adesso, oltre allo sdegno, servono elementi concreti per capire cosa sia successo e individuare eventuali responsabilità. Chi ha visto qualcosa o dispone di informazioni utili può rivolgersi alle forze dell'ordine.

Perché davanti a un animale trovato in queste condizioni non basta indignarsi. Bisogna accertare la verità e, se ci sono dei responsabili, fare in modo che ne rispondano.



