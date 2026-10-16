Trapani, Università: nuova convenzione per la mensa 

16/10/2026 15:05:00

Una nuova possibilità per gli universitari di Trapani che cercano un servizio di ristorazione convenzionato, con la possibilità di consumare il pasto nel locale oppure riceverlo a domicilio.

Da lunedì 19 ottobre sarà operativa una nuova convenzione promossa dall’Ersu Palermo, rivolta agli studenti del polo universitario di Trapani dell’Università degli Studi di Palermo e del Conservatorio di musica “Antonio Scontrino”.

Ad annunciare l’attivazione del servizio è il presidente dell’Ersu Palermo, Giuseppe Giordano, che conferma l’ampliamento della rete di strutture convenzionate con l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario.

Il nuovo punto di riferimento per la ristorazione studentesca sarà "Sei Gradi Steakhouse", in via Palmerio Abate 10, a Trapani. La struttura offrirà due modalità di fruizione: la consumazione in loco, attraverso il servizio self-service, e la consegna a domicilio.

Per usufruire del servizio di delivery, gli studenti potranno utilizzare l’app dedicata ERSUPALERMO, attraverso la quale sarà possibile accedere al servizio secondo le modalità previste dall’Ente.

La nuova convenzione si inserisce nell’ambito delle iniziative rivolte a migliorare i servizi destinati alla popolazione universitaria, ampliando le opportunità disponibili sul territorio e cercando di rispondere alle diverse esigenze degli studenti, tra lezioni, attività didattiche e impegni quotidiani.

Con l’ingresso di "Sei Gradi Steakhouse", l’Ersu Palermo aggiunge dunque una nuova struttura alla propria rete di partner a Trapani.

Il servizio sarà attivo a partire dal 19 ottobre e interesserà gli studenti universitari del polo trapanese dell’Unipa e quelli del Conservatorio “Antonio Scontrino”.



