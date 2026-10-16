Pantelleria al TTG di Rimini: Parco e Comune insieme per promuovere l'Isola

16/10/2026 12:00:00

Pantelleria si presenta alla TTG Travel Experience di Rimini puntando sulle bellezze naturali, la cultura e le eccellenze gastronomiche. Il Parco Nazionale e il Comune partecipano insieme alla principale fiera italiana dedicata al settore, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità dell’isola sui mercati internazionali e creare nuove opportunità di collaborazione.

La manifestazione riunisce per tre giorni enti, tour operator, agenzie di viaggio, compagnie aeree e operatori del settore. Per Pantelleria è un’occasione per raccontare la propria identità e valorizzare un patrimonio che unisce natura incontaminata, tradizioni e prodotti tipici.

Cucci racconta le eccellenze dell’isola

A rappresentare il Parco Nazionale è il presidente Italo Cucci, protagonista di interviste televisive e di un lungo colloquio con il Resto del Carlino. Al centro degli incontri, le peculiarità dell’isola e le possibili sinergie con la Romagna, compresa l’ipotesi di collegamenti aerei tra l’aeroporto internazionale di Rimini e quello di Pantelleria.

Cucci ha inoltre ricordato la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del decennale del Parco Nazionale, sottolineando il valore storico dell’evento per la comunità pantesca.

I Mustazzóla protagonisti allo stand

Spazio anche alla gastronomia locale, con i Mustazzóla, dolci tradizionali di Pantelleria offerti ai visitatori dello stand «Itinerari del Gusto GAL Pesca Trapanese», al padiglione C2, stand 125-219. Lo spazio ospita dodici Comuni, tra cui Pantelleria, e valorizza le identità territoriali attraverso sapori e produzioni tipiche.

L’obiettivo è conquistare nuovi mercati

La partecipazione alla fiera punta anche a intercettare visitatori provenienti dal Nord Europa, attratti dal clima mite e dal sole del Mediterraneo. La strategia è promuovere un’offerta che vada oltre il paesaggio, mettendo in risalto anche la storia, la cultura e le tradizioni culinarie dell’isola.

La collaborazione tra Parco e Comune conferma così la volontà di presentare Pantelleria come una destinazione capace di coniugare tutela ambientale, identità locale e sviluppo economico.



