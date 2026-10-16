Caos voli in tutta Italia, cancellazioni e ritardi anche negli aeroporti di Trapani e Palermo

16/10/2026 11:21:00

Voli cancellati, ritardi e disagi per migliaia di passeggeri. È una mattinata difficile negli aeroporti italiani, compresi quelli di Trapani Birgi e Palermo Punta Raisi. A provocare il caos è un problema tecnico alla rete di trasmissione dati utilizzata per il controllo del traffico aereo nazionale. Dalle 6 di questa mattina, venerdì 16 ottobre, sono state introdotte limitazioni alla circolazione degli aerei per garantire la sicurezza dei voli.

Trapani Birgi, cancellati i collegamenti con Roma e Bologna

All'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi si registrano cancellazioni e ritardi sia negli arrivi che nelle partenze.

Sono stati cancellati i voli in arrivo da Bologna e Roma, mentre risultano in ritardo quelli provenienti da Torino, Pisa e Malta.

Cancellati anche i voli in partenza per Bologna e Roma Fiumicino.

I disagi riguardano anche altri collegamenti con lo scalo trapanese. All'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, ad esempio, il volo Ryanair delle 6.50 diretto a Trapani è decollato con circa un'ora e mezza di ritardo. Qui è possibile monitorare i voli a Birgi.

Palermo, numerose cancellazioni e ritardi fino a due ore

Situazione difficile anche all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Il tabellone delle 10.41 mostra numerose cancellazioni e ritardi che arrivano fino a due ore.

Tra i collegamenti interessati dalle cancellazioni figurano quelli con Milano Malpensa, Milano Linate, Firenze, Roma Fiumicino, Bergamo, Torino e Monaco di Baviera.

L'elenco diffuso dall'Enac comprende voli di diverse compagnie, tra cui Ryanair, Ita Airways, Wizz Air, Volotea e Lufthansa.

Si registrano ritardi anche su altri collegamenti, tra cui quelli con Roma Fiumicino e Londra Gatwick.

Enav: «Nessun attacco hacker o sabotaggio»

A spiegare cosa sta accadendo è l'Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia.

Le anomalie sono state individuate durante la notte nella rete di trasmissione dati che supporta i servizi di controllo del traffico aereo su tutto il territorio nazionale.

Fino alle 6 del mattino, grazie ai sistemi di emergenza, è stato possibile garantire la normale gestione dei voli. Con l'aumento del traffico, però, si è resa necessaria una riduzione della capacità operativa.

«A partire dalle ore 6, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni, sono state introdotte misure di regolazione dei flussi», comunica Enav.

La società esclude che dietro il guasto ci siano azioni intenzionali: «Si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole». Non si tratterebbe, dunque, né di un attacco hacker né di un sabotaggio.

Le verifiche tecniche sono ancora in corso per individuare le cause del problema e ripristinare la piena operatività dei sistemi.

Intanto, per i passeggeri in partenza da Trapani e Palermo, la raccomandazione è di controllare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di raggiungere l'aeroporto, perché la situazione potrebbe cambiare nel corso della giornata.



