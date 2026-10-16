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Cultura

» Spettacoli
16/10/2026 21:07:00

La contradanza siciliana si rinnova: al via il progetto musciale dei Calandra&Calandra

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2026/la-contradanza-siciliana-si-rinnova-al-via-il-progetto-musciale-dei-calandra-amp-calandra-450.jpg

La tradizione popolare siciliana incontra sonorità moderne in un nuovo progetto musicale dedicato alla contradanza, con l’obiettivo di riportare al centro la musica e il ballo di gruppo. Protagonisti dell’iniziativa sono Calandra & Calandra, Nanà, Peppe Corsale e Massimo Scalici.

Il brano, di prossima uscita, unirà ritmi popolari e arrangiamenti contemporanei per valorizzare una delle espressioni della cultura dell’isola e coinvolgere nuove generazioni.

 

Il progetto promosso dalla Pro Loco

 

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Balestrate con il patrocinio del Comune. Il progetto punta a promuovere le tradizioni siciliane e a coinvolgere artisti, associazioni e realtà folkloristiche del territorio, trasformando la musica in un’occasione di partecipazione e condivisione.

 

Casting aperto per il videoclip

 

Sono aperte le adesioni per partecipare al videoclip ufficiale del singolo. Le riprese sono previste per domenica 22 novembre nella piazza di Balestrate, che farà da sfondo a una giornata dedicata alla musica, alla danza e alle tradizioni popolari.

La ricerca è rivolta a coppie di ballerini di ogni età e stile, gruppi di ballo e formazioni coreografiche, gruppi carnevaleschi e associazioni folkloristiche, anche con costumi tradizionali siciliani.

Diverse realtà artistiche e associative hanno già manifestato la propria disponibilità a partecipare. Il casting resta aperto a chiunque voglia contribuire alla realizzazione del video e diventare parte di un progetto che punta a rilanciare la contradanza siciliana in una veste nuova, senza perdere il legame con le proprie radici.









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