Alcamo: un nuovo pulmino per le persone con disabilità con il progetto "Mobilità Garantita"

16/10/2026 11:00:00

Un nuovo pulmino attrezzato per facilitare gli spostamenti delle persone con disabilità e fragilità. Il Comune di Alcamo rinnova per altri quattro anni il progetto Mobilità Garantita, realizzato con PMG Italia e sostenuto da 34 aziende del territorio, tra cui Sicilgesso.

La cerimonia di consegna si è svolta nell’atrio del Collegio dei Gesuiti. Il nuovo veicolo si aggiunge a quello già in servizio dal 2021, ampliando le possibilità di trasporto verso scuole, centri di riabilitazione e luoghi di socialità.

Quasi 2.800 ore di trasporto all'anno

Avviato nel 2021 con un Fiat Ducato concesso in comodato gratuito da PMG Italia, il servizio ha garantito negli ultimi quattro anni e sei mesi circa 2.800 ore di trasporto all’anno. Il mezzo è stato utilizzato anche nei giorni festivi e al di fuori degli orari ordinari, compresi gli accompagnamenti ai cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti.

Con il rinnovo dell’accordo e l’arrivo del secondo pulmino, i servizi sociali comunali potranno contare su due mezzi dedicati, per rispondere con maggiore efficacia alle esigenze di mobilità delle persone più fragili.

Il contributo delle imprese del territorio

Il progetto si basa sulla collaborazione tra Comune, PMG Italia e attività economiche locali. Sono 34 le aziende che hanno aderito all’iniziativa, sostenendola attraverso la locazione di spazi pubblicitari sulla carrozzeria dei veicoli. Le risorse raccolte contribuiscono a coprire i costi dei mezzi e della manutenzione, garantendo la continuità del servizio.

Nel corso della cerimonia, Alberto Di Cristofalo, direttore generale di Sicilgesso Spa, ha ricevuto dal Comune di Alcamo una targa di ringraziamento per il contributo dell’azienda. Sicilgesso aveva già sostenuto il progetto con il primo veicolo.

L’iniziativa conferma il ruolo della collaborazione tra pubblico e privato nel sostenere i servizi sociali e promuovere l’inclusione, valorizzando il contributo delle imprese alla comunità.



