Visite ed esami, l’ASP Trapani: chi non disdice rischia di dover pagare

16/10/2026 06:00:00

Una visita prenotata e poi saltata senza avvertire lascia un posto inutilizzato, mentre altri cittadini aspettano il proprio turno. È su questo passaggio che l’ASP di Trapani concentra il suo richiamo agli utenti: quando non è possibile presentarsi a una prestazione ambulatoriale, occorre comunicare per tempo la rinuncia.

In caso contrario, avverte l’azienda sanitaria, è previsto il pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione prenotata e non effettuata, salvo le eccezioni previste dalla normativa.

La comunicazione riguarda le visite specialistiche e gli esami strumentali. L’obiettivo è recuperare appuntamenti che, senza una disdetta tempestiva, rischiano di rimanere inutilizzati, sottraendo opportunità a chi è in attesa.

La disdetta va comunicata in anticipo

L’indicazione diffusa dall’ASP è di annullare la prenotazione almeno 48 ore prima dell’appuntamento. Un termine riportato anche nella pagina aziendale dedicata al CUP e al governo delle liste di attesa.

La card informativa richiama inoltre il preavviso di almeno due giorni lavorativi previsto dalla normativa nazionale. Un dettaglio da considerare quando tra la comunicazione e la data della visita ricadono fine settimana o festività: appena si ha la certezza di non poter partecipare, è opportuno procedere alla cancellazione.

Come annullare la prenotazione

Nel messaggio rivolto ai cittadini, l’azienda indica due modalità: recarsi presso uno sportello CUP dell’ASP Trapani oppure utilizzare il modulo di disdetta online, presente nella sezione Sportello online del sito aziendale.

Comunicare la rinuncia permette al servizio di conoscere in anticipo la disponibilità del posto e di poterlo riassegnare. Non presentarsi, invece, senza avere annullato la prenotazione impedisce di recuperare tempestivamente quell’appuntamento.

Il pagamento e le eccezioni

L’avvertimento economico è esplicito: se la disdetta non viene effettuata nei termini indicati, l’utente è tenuto a pagare la quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione, anche se non ne ha usufruito. Restano salvi i casi di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta.

Il tema delle disdette incrocia quello dell’accesso alle cure. Una prenotazione mantenuta pur sapendo di non poterla utilizzare occupa uno spazio che potrebbe servire a un altro paziente.

La cancellazione tempestiva può contribuire a utilizzare meglio gli appuntamenti disponibili. Non basta, da sola, a risolvere il problema delle liste di attesa, ma evita che una parte dell’offerta sanitaria vada perduta.

È questo il senso dell’appello dell’ASP Trapani: avvertire in tempo significa dare al servizio la possibilità di offrire quel posto a un’altra persona.



