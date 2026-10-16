Schifani non si dimette. Ma con Minardo la guerra in Forza Italia continua

16/10/2026 06:00:00

Renato Schifani conferma che resterà alla guida della Regione fino alla conclusione del mandato, nell’autunno del 2027. Ma il chiarimento sul futuro di Palazzo d’Orléans non coincide con una tregua dentro Forza Italia.

Il presidente respinge i richiami di Nino Minardo, sollecita il commissario regionale a occuparsi del partito nei territori e allarga la critica alla situazione nazionale degli azzurri.

Le dichiarazioni rese a Palermo, a margine degli Stati generali della scuola ai Cantieri culturali della Zisa, restituiscono così due piani distinti: la volontà di proseguire l’attività di governo e un confronto interno che resta irrisolto.

Sullo sfondo ci sono le prossime amministrative, la preparazione delle Regionali e gli equilibri dai quali dipenderanno le future candidature.

Il mandato e la replica a Minardo

Schifani rivendica la propria storia istituzionale per respingere l’invito di Minardo a rispettare il mandato ricevuto dagli elettori. Il presidente assicura che porterà avanti gli impegni assunti con i siciliani e indica nell’ottobre-novembre 2027 l’orizzonte della legislatura.

La risposta, però, si accompagna a una sollecitazione politica precisa. Al commissario regionale chiede di percorrere la Sicilia e di dedicarsi all’organizzazione del partito, compatibilmente con il mandato parlamentare.

Un richiamo che insiste sulla necessità di una guida presente nei territori in vista degli appuntamenti elettorali.

Il presidente ricorda inoltre il risultato siciliano di Forza Italia alle ultime Europee, indicato nel 23 per cento. Un dato utilizzato per rivendicare la consistenza del consenso nell’Isola e il patrimonio politico che la nuova gestione regionale è chiamata a consolidare.

Tajani, l’amicizia e le distanze politiche

Dell’incontro con Antonio Tajani, Schifani offre una lettura rassicurante: un confronto tra persone che si conoscono da trent’anni, durante il quale è stata analizzata la situazione.

Il presidente esclude che sia il segretario nazionale ad alimentare le tensioni, ma lascia intendere che altri lo stiano facendo.

La rassicurazione sul rapporto personale non cancella, tuttavia, la durezza del giudizio sul partito. Pur ricordando di essere presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, Schifani sostiene di seguirne le vicende da una posizione meno operativa, perché concentrato sull’amministrazione della Sicilia.

Poi arriva la valutazione destinata a pesare nel confronto interno: lo stato di salute nazionale «non è eccezionale, ma grazie al Sud tiene».

La ricandidatura resta sullo sfondo

Sulla possibilità di un secondo mandato Schifani evita di assumere una posizione. Considera prematuro affrontare il tema a un anno dal voto e sostiene che il dibattito sulle candidature sottragga attenzione all’attività amministrativa.

È questo il punto sul quale il presidente prova a riportare il confronto: le iniziative da completare e i risultati che, a suo giudizio, vengono oscurati dalle polemiche.

Il rinvio della discussione, però, lascia aperta la questione politica. La conclusione della legislatura e la scelta del prossimo candidato del centrodestra restano due passaggi diversi, sui quali il partito e la coalizione dovranno trovare un’intesa.

Le opposizioni: una crisi pagata dalla Sicilia

Le rassicurazioni sulla durata del mandato non convincono le opposizioni, che leggono la vicenda come una trattativa interna al centrodestra.

Ismaele La Vardera, di Controcorrente, interpreta il caso come un tentativo di ottenere garanzie politiche attraverso la prospettiva delle dimissioni.

Il capogruppo del Pd all’Ars, Michele Catanzaro, accusa invece la maggioranza di tenere la Sicilia bloccata nelle proprie divisioni e attribuisce al presidente un’eccessiva attenzione alla ricandidatura.

Per Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle, l’ipotesi di lasciare Palazzo d’Orléans non sarebbe mai stata concreta: l’annuncio avrebbe avuto soprattutto la funzione di mandare un segnale a Forza Italia.



