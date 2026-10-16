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Politica
16/10/2026 14:00:00

Crisi pesca, delegazione mazarese ricevuta dal presidente dell'ARS Galvagno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2026/crisi-pesca-delegazione-mazarese-ricevuta-dal-presidente-dell-ars-galvagno-450.jpg

 Dopo l’incontro a Roma con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il sottosegretario Patrizio La Pietra, la delegazione della pesca mazarese è stata ricevuta a Palermo dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano GalvagnoAlla riunione hanno partecipato rappresentanti del comparto marittimo di Mazara del Vallo e Santo Adamo, in rappresentanza di Federpesca. L’incontro rientra nel percorso avviato per affrontare le difficoltà che interessano il settore e individuare misure di sostegno.

 

La richiesta di aiuti immediati

A organizzare l’iniziativa sono stati i rappresentanti di Fratelli d’Italia di Mazara del Vallo, che hanno ribadito la necessità di interventi rapidi a favore delle imprese di pesca e dei lavoratori del mare.

«Mentre i nostri pescatori e i nostri motopesca sono per mare, noi combattiamo pancia a terra per loro», hanno dichiarato, spiegando di essere al lavoro per dare risposte alle richieste avanzate dal comparto.

L’obiettivo è ottenere un sostegno economico straordinario e immediato, destinato sia alle imprese sia a tutti i marittimi, per affrontare le criticità che gravano sulla pesca.

 

Provvedimenti entro la fine dell’anno

Secondo quanto riferito dai promotori dell’incontro, da Galvagno sarebbero arrivate rassicurazioni sull’inserimento delle richieste nei prossimi provvedimenti, con l’obiettivo di renderli operativi entro la fine del 2026.

La delegazione punta ora a tradurre gli impegni annunciati in misure concrete, in grado di garantire un aiuto tempestivo alle imprese e ai lavoratori del comparto marittimo mazarese.









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