A Castelvetrano nasce MOBILA Home Design: un nuovo punto di riferimento per l'arredamento e il design

16/10/2026 09:01:00

Dall'esperienza quasi trentennale di Sandro Lanza nasce un progetto imprenditoriale che unisce interior design, arredamento e consulenza personalizzata. Dai marchi più prestigiosi alle soluzioni piu’ differenti, MOBILA Home Design propone progetti su misura.

CASTELVETRANO (TP) – Un nuovo modo di vivere e interpretare gli spazi abitativi prende forma a Castelvetrano. Giovedì 8 ottobre 2026 è stato inaugurato MOBILA Home Design, il nuovo showroom di arredamento e interior design situato in via Caduti di Nassiriya.

Non semplicemente un punto vendita, ma uno spazio dedicato alla cultura dell'abitare, dove estetica, innovazione, qualità dei materiali e progettazione si incontrano per dare vita ad ambienti esclusivi, pensati intorno alle persone.

MOBILA non vuole essere semplicemente un negozio di mobili, né uno showroom riservato esclusivamente all'arredamento di lusso. La sua missione è offrire un servizio completo di interior design e arredamento, capace di sviluppare progetti personalizzati per budget differenti, mantenendo sempre elevata l'attenzione alla qualità, all'estetica e alla cura dei particolari.

Quasi trent'anni di esperienza al servizio di una nuova visione

Alla guida di MOBILA Home Design c'è Sandro Lanza, professionista con quasi trent'anni di esperienza nel settore dell'arredamento, maturata all'interno di una storica attività commerciale del territorio, presente dalla fine degli anni Novanta.

Un percorso professionale caratterizzato dalla conoscenza dei prodotti, dal rapporto diretto con i clienti e dalla continua ricerca di soluzioni capaci di coniugare estetica e funzionalità.

Con MOBILA Home Design, questa esperienza si trasforma in un nuovo progetto che pone al centro la persona e il suo modo di vivere gli spazi.

«Crediamo che ogni casa meriti un progetto studiato con attenzione, indipendentemente dalle sue dimensioni o dal budget disponibile. Non è il prezzo di un arredo a rendere speciale un ambiente, ma la capacità di scegliere, abbinare e valorizzare ogni elemento. La qualità si riconosce nei dettagli», è il messaggio che sintetizza la filosofia di MOBILA.

I grandi protagonisti del design italiano e internazionale

Uno degli elementi distintivi di MOBILA Home Design è l'accurata selezione dei marchi rappresentati, espressione di eccellenza produttiva, ricerca estetica e innovazione.

Tra i brand proposti figurano Modulnova, riferimento nell'arredamento contemporaneo per cucine, bagni e living; Rimadesio, conosciuta per i suoi sofisticati sistemi architettonici in vetro e alluminio; LAGO, protagonista di un design innovativo e modulare; e Porada, espressione dell'eccellenza artigianale italiana nella lavorazione del legno.

Accanto a questi marchi prestigiosi, MOBILA propone un'offerta più ampia e diversificata, con soluzioni selezionate per rispondere a differenti esigenze progettuali e di budget.

Una scelta che permette di sviluppare ambienti personalizzati, individuando di volta in volta il giusto equilibrio tra qualità, design, funzionalità e investimento.

Una selezione che permette di sviluppare progetti coordinati per ogni ambiente della casa, dalla cucina al living, dalla zona notte agli spazi di lavoro, attraverso soluzioni capaci di soddisfare differenti esigenze estetiche, funzionali e di budget.

L'obiettivo è rendere la progettazione professionale accessibile a esigenze e budget differenti.

Proponendo soluzioni che spaziano dall'arredamento contemporaneo funzionale alle realizzazioni più ricercate e prestigiose.

Che si tratti di arredare una prima casa, rinnovare un appartamento, progettare una villa o valorizzare una residenza di prestigio, il metodo rimane lo stesso: ascoltare il cliente, comprendere le sue necessità e costruire un progetto coerente con lo stile di vita e con l'investimento previsto.

La differenza non è soltanto nella scelta dei mobili, ma nella capacità di creare armonia tra spazi, materiali, colori, proporzioni e funzionalità.

Per MOBILA, la cura dei dettagli non dipende dal budget: è un principio che accompagna ogni progetto.

Dall'idea alla realizzazione: la casa prende forma prima di esistere

Attraverso strumenti di progettazione tridimensionale e render fotorealistici, il cliente può visualizzare in anteprima il risultato finale, valutando distribuzione degli arredi, materiali, finiture, colori e soluzioni compositive.

Un percorso che accompagna ogni fase della realizzazione, dalla consulenza iniziale alla scelta degli arredi, fino alla consegna e all'installazione.

Per MOBILA è importante offrire un'esperienza completa, con un unico interlocutore e un progetto coerente in ogni dettaglio.

Un nuovo progetto imprenditoriale per il territorio

L'apertura di MOBILA Home Design rappresenta anche una nuova iniziativa imprenditoriale per Castelvetrano, per il territorio della Valle del Belice e oltre.

Un investimento che punta sulla qualità, sulla specializzazione e sulla capacità di offrire servizi di progettazione e arredamento di alto livello, rivolgendosi a una clientela che ricerca soluzioni personalizzate e prodotti di eccellenza.

Con una proposta che guarda anche oltre i confini locali, MOBILA Home Design ambisce a diventare un riferimento per chi desidera progettare o rinnovare la propria abitazione.

Uno showroom da scoprire, anche online

Il nuovo spazio espositivo di Castelvetrano permette di conoscere dal vivo prodotti, materiali, texture e finiture, accompagnati da una consulenza dedicata.

L'esperienza continua anche online attraverso il sito www.mobilahomedesign.com, dove è possibile esplorare le collezioni di alcuni marchi trattati, conoscere le proposte per i diversi ambienti e prenotare un appuntamento in showroom o una consulenza a distanza.

MOBILA Home Design: la qualità si riconosce nei dettagli.

Informazioni e contatti

MOBILA Home Design

Via Caduti di Nassiriya snc – Castelvetrano (TP)

Orari: dal lunedì al sabato, 9:30–13:00 e 16:30–20:00. Domenica su appuntamento.

Telefono: 324 8278855

Email: info@mobilahomedesign.com

Sito web: www.mobilahomedesign.com

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



