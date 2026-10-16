Meteo Sicilia oggi 16 ottobre: sole nel Trapanese. Weekend con più nuvole

16/10/2026 07:52:00

Venerdì 16 ottobre sarà una giornata stabile tra Trapani e Marsala, con sole o poche nuvole, temperature miti e precipitazioni assenti. La Protezione Civile regionale mantiene per oggi la generica vigilanza verde su tutta la Sicilia: nessuna allerta gialla, arancione o rossa per il Trapanese.

Qualche debole pioggia potrà comparire soltanto sul settore tirrenico dell’Isola, mentre sulla Sicilia occidentale il tempo resterà asciutto.

Trapani, sole e 23-24 gradi

A Trapani il cielo sarà sereno per gran parte della giornata, con qualche nube soltanto dalla sera.

Le temperature saranno comprese indicativamente tra 19 e 24 gradi. La probabilità di pioggia resta inferiore al 10%. Il vento sarà inizialmente debole da Est-Nord-Est, poi ruoterà da Nord e Nord-Ovest, rimanendo nel complesso debole o moderato.

Una giornata che, dopo tornado, allerte e temporali, ha quasi il sapore della normalità. E di questi tempi non è poco.

Marsala, fino a 25 gradi

A Marsala la giornata sarà quasi serena o poco nuvolosa.

La temperatura passerà dai circa 18 gradi del mattino ai 25 gradi nelle ore centrali. Anche qui le precipitazioni sono praticamente escluse.

Il vento soffierà dapprima debole da Nord-Est, poi si disporrà da Maestrale, con velocità tra circa 10 e 17 km/h. In serata tornerà più debole da Nord.

Vento e mare

Sul quadro generale siciliano i venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. I rinforzi più importanti riguarderanno soprattutto Nebrodi e Peloritani, dunque lontano dal Trapanese.

I mari attorno alla Sicilia saranno generalmente tra poco mossi e mossi. Il bollettino ufficiale segnala condizioni più impegnative soprattutto sullo Ionio, molto mosso ma in progressiva attenuazione sotto costa.

Tra Marsala, Trapani ed Egadi non si prospettano quindi condizioni marine particolarmente problematiche.

Allerte: tutto verde in Sicilia

L’avviso regionale della Protezione Civile emesso il 15 ottobre e valido fino alla mezzanotte di oggi classifica tutta la Regione in generica vigilanza, cioè livello verde.

Per oggi vengono indicati nessun fenomeno significativo per temperature, visibilità e condizioni meteorologiche avverse. Le sole precipitazioni previste saranno isolate sul settore tirrenico della Sicilia, con accumuli deboli.

Nessuna allerta, dunque, per pioggia, temporali o vento forte nella provincia di Trapani.

Caldo e incendi

Non c’è neppure alcun problema legato alle ondate di calore: i 24-25 gradi previsti sulla costa occidentale sono valori miti e pienamente gestibili.

La Protezione Civile regionale ha comunque pubblicato ieri l’avviso incendi n. 235, valido per oggi, nell’ambito del monitoraggio quotidiano stagionale.

È bene ricordare che gli avvisi per il rischio incendi seguono una classificazione distinta dalle allerte meteo-idrogeologiche: quindi una eventuale fase di preallerta antincendio non equivale a un’allerta arancione per maltempo.

Sabato 17: aumentano le nuvole

Il primo piccolo cambiamento arriverà sabato 17 ottobre.

A Trapani il cielo diventerà più nuvoloso o coperto, ma le precipitazioni resteranno poco probabili. Le temperature saranno comprese tra circa 21 e 23 gradi, con vento generalmente debole.

Non sarà dunque un peggioramento vero e proprio, quanto piuttosto una giornata meno luminosa.

Domenica 18, più variabile

La situazione diventa più incerta domenica 18.

Le elaborazioni disponibili concordano sull’aumento della nuvolosità e sulla rotazione dei venti dai quadranti meridionali. Alcuni modelli indicano la possibilità di piovaschi deboli e intermittenti tra Trapani e Marsala, soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio.

Su intensità e distribuzione delle piogge c’è però ancora una discreta incertezza: altre elaborazioni mantengono la costa trapanese prevalentemente asciutta.

Il segnale più affidabile, quindi, è questo: domenica più nuvole e maggiore variabilità, ma al momento nessun ritorno del maltempo severo.

Lunedì torna maggiore stabilità

Da lunedì 19 ottobre la tendenza torna verso condizioni generalmente più tranquille, con nubi sparse, lunghi intervalli asciutti e temperature attorno ai 23-26 gradi nel Trapanese.

In sintesi: oggi sole e 25 gradi, sabato più nuvole, domenica qualche possibile piovasco. Nessuna nuova fase di maltempo intenso all’orizzonte, almeno per ora.

Dopo tutto quello che ottobre ha combinato fin qui, anche un weekend semplicemente nuvoloso può sembrare quasi una forma di cortesia.



