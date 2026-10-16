Mazara: per la Giornata Europea del Mare stuenti protagonisti per il 50° anniversario della Capitaneria

16/10/2026 00:05:00

Mazara del Vallo si prepara a celebrare il mare e il suo legame con il territorio. Il prossimo 20 ottobre la città ospiterà l’“European Maritime Day in My Country”, la Giornata Europea del Mare, in concomitanza con il cinquantesimo anniversario della Capitaneria di porto. Un appuntamento che metterà al centro studenti, istituzioni e operatori del settore marittimo, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle opportunità della blue economy e alla salvaguardia dell’ambiente costiero.

La candidatura di Mazara del Vallo, presentata insieme a quelle di altre città portuali di diversi Stati membri, è stata riconosciuta dalla Commissione europea per il valore delle tradizioni storico-culturali della città e del suo porto, oltre che per le attività formative e informative rivolte ai giovani.

Il mare entra nelle scuole

L’evento del 20 ottobre rappresenterà il momento conclusivo di un percorso avviato già all’inizio del 2026, attraverso il coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio. L’iniziativa ha consentito agli studenti di confrontarsi con il mondo marittimo, approfondendo le attività della Capitaneria di porto, le opportunità professionali legate al mare e le questioni ambientali.

Hanno aderito al progetto, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, l’Istituto di istruzione superiore “Francesco Ferrara”, l’Istituto di istruzione superiore “Ruggiero D’Altavilla” e il Liceo artistico “Don Gaspare Morello”.

Il percorso si inserisce nell’ambito delle esperienze di formazione scuola-lavoro, offrendo a ragazze e ragazzi occasioni di conoscenza diretta di un comparto che rappresenta una componente fondamentale dell’identità economica e culturale della città.

Ambiente e professioni marittime al centro

Nel corso degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, gli incontri hanno affrontato temi che vanno oltre le competenze operative della Capitaneria di porto. Spazio anche alla protezione dell’ambiente marino, alla gestione integrata e sostenibile delle risorse e alla salvaguardia del paesaggio costiero.

Argomenti particolarmente rilevanti per Mazara del Vallo, città la cui storia è strettamente legata alle attività portuali e alla pesca, ma che guarda anche alle nuove prospettive della blue economy, tra sostenibilità, innovazione e formazione professionale.

L’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza nei giovani sul valore del patrimonio marino e sulle responsabilità necessarie per tutelarlo, offrendo al tempo stesso strumenti per conoscere le diverse opportunità lavorative del settore.

Il 20 ottobre le realizzazioni degli studenti

La giornata del 20 ottobre sarà anche l’occasione per presentare alcune realizzazioni realizzate dagli studenti e dedicate al cinquantesimo anniversario della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.

Le iniziative degli istituti coinvolti accompagneranno così la celebrazione dei cinquant’anni di attività della Capitaneria al servizio del territorio, valorizzando il contributo delle scuole e il legame tra formazione, istituzioni e comunità locale.

L’“European Maritime Day in My Country” unirà dunque la ricorrenza istituzionale a un percorso educativo che punta a rafforzare la cultura del mare, facendo incontrare la tradizione marittima mazarese e le prospettive delle nuove generazioni.



