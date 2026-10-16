Settimana nazionale della Protezione Civile: a Trapani 270 alunni coinvolti in una simulazione d'emergenza

16/10/2026 22:00:00

In occasione dell’ottava Settimana nazionale della Protezione Civile, a Trapani si è svolta giovedì 15 ottobre la giornata formativa “A scuola di prevenzione”, promossa dalla Prefettura per sensibilizzare i più giovani sui comportamenti da adottare in caso di emergenza.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati i 270 alunni dell’Istituto comprensivo “Gian Giacomo Ciaccio Montalto”, coinvolti in una simulazione di evento sismico e in una prova di evacuazione. Le attività hanno visto la partecipazione delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, dell’Asp, della Protezione civile regionale, della Croce Rossa Italiana e del Comune di Trapani.

Alcuni studenti sono stati truccati dai volontari della Croce Rossa per simulare le ferite, contribuendo a ricreare uno scenario realistico. I ragazzi hanno partecipato attivamente alle procedure di evacuazione e soccorso, mettendo in pratica le indicazioni ricevute.

La simulazione e la catena dei soccorsi

Un altro gruppo di studenti ha assistito a una dimostrazione della Polizia stradale dedicata alla gestione di un’automobile in panne. Gli operatori hanno illustrato i comportamenti corretti da adottare sia da parte degli automobilisti sia da parte dei soccorritori.

La giornata è proseguita in Prefettura, dove 80 alunni, accompagnati dai docenti, hanno incontrato i rappresentanti delle componenti del Sistema di Protezione civile. Attraverso video e testimonianze, gli operatori hanno spiegato come si organizza la catena dei soccorsi e quali sono le fasi più delicate degli interventi di salvataggio.

Il confronto con i ragazzi ha affrontato anche temi come la paura e il panico nelle situazioni di pericolo, con il supporto degli psicologi presenti. Gli studenti hanno rivolto domande agli operatori, approfondendo il valore della solidarietà, dell’impegno e del sacrificio di chi interviene per salvare vite umane.

L’incontro ha evidenziato anche l’importanza dell’informazione e delle esercitazioni come strumenti fondamentali per affrontare le emergenze in modo consapevole.

In mostra mezzi e attrezzature nel centro cittadino

La manifestazione ha coinvolto anche la cittadinanza con una mostra divulgativa allestita in un’area adiacente alla Prefettura. Gazebo, mezzi e attrezzature hanno permesso ai visitatori di conoscere più da vicino le attività svolte dagli enti impegnati nella sicurezza e nella gestione delle emergenze.

Hanno partecipato la Questura, i Comandi provinciali dei Carabinieri, della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco, la Protezione civile regionale, l’Asp, la Croce Rossa Italiana, l’Aeronautica militare con il 37° Stormo e l’82° Centro Sar, il 6° Reggimento Bersaglieri, la Capitaneria di porto e il Corpo forestale.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per avvicinare i cittadini, a partire dalle nuove generazioni, alla cultura della prevenzione e alla conoscenza delle attività di soccorso, rafforzando la consapevolezza del ruolo che ciascuno può svolgere nella tutela delle persone e del territorio.



