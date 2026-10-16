Assostampa Trapani, sabato il congresso provinciale: si eleggono la nuova segreteria e i delegati regionali 

Rinnovare la guida del sindacato provinciale e scegliere i delegati al congresso regionale. Sono questi gli appuntamenti al centro del congresso provinciale di Assostampa Trapani, in programma sabato 17 ottobre, alle 10, nella sede di via Duca d’Aosta 59, a Casa Santa Erice.
L’assemblea dei giornalisti trapanesi sarà chiamata a eleggere la nuova segreteria provinciale, dopo la decisione del segretario uscente Vito Orlando di non ricandidarsi al termine di due mandati. In agenda anche l’elezione dei tre delegati che rappresenteranno la provincia al XXXV Congresso regionale dell’Associazione Siciliana della Stampa, in programma a Isola delle Femmine dal 24 al 26 novembre.
Orlando: «Abbiamo quasi triplicato gli iscritti»
Nel tracciare il bilancio del proprio mandato, Orlando rivendica il lavoro svolto in una fase complessa per il mondo dell’informazione nel Trapanese.
«In questi anni, in un momento difficile per l’informazione nel Trapanese, abbiamo quasi triplicato gli iscritti, tornato ad avere una nostra sede, dato sostegno sindacale ai colleghi in vertenza con il proprio editore, segnalato le irregolarità deontologiche all’Ordine dei giornalisti, denunciato gli amministratori locali che non rispettano la legge 150/2000 sull’informazione nella pubblica amministrazione, difeso la libertà di stampa in questo territorio. Ma tanto ancora c’è da fare», afferma il segretario uscente.
Un bilancio che richiama i principali fronti dell’attività sindacale: la tutela dei giornalisti nelle controversie con gli editori, il rispetto delle regole deontologiche, il diritto dei cittadini a un’informazione corretta da parte delle pubbliche amministrazioni e la difesa della libertà di stampa.
L’appello ai giornalisti
In vista del congresso, la segreteria provinciale rilancia un messaggio rivolto alla categoria: «Occupatevi del sindacato dei giornalisti, prima che il sindacato dei giornalisti si debba occupare di voi».
Un’esortazione che punta a richiamare l’attenzione sull’importanza della partecipazione alla vita sindacale, in un settore segnato da difficoltà occupazionali, vertenze e sfide legate alla qualità e all’indipendenza dell’informazione.
Il congresso di sabato segnerà dunque il passaggio di consegne alla guida di Assostampa Trapani e definirà la rappresentanza provinciale in vista dell’appuntamento regionale di novembre.