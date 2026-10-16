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» Dai Comuni
16/10/2026 20:39:00

Pulizia e scerbatura al cimitero di Marsala: resta chiuso per due giorni 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2026/pulizia-e-scerbatura-al-cimitero-di-marsala-resta-chiuso-per-due-giorni-450.jpg

Martedì 20 e mercoledì 21 della prossima settimana il Cimitero comunale di Marsala resterà chiuso al pubblico, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi di scerbatura e pulizia delle aree cimiteriali.

 

Il temporaneo divieto d’accesso - disposto con provvedimento sindacale - è giustificato da motivi di sicurezza, tenuto conto che le suddette operazioni saranno effettuate con l'impiego di attrezzature e mezzi che possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Sarà garantito l’ingresso delle salme tramite i servizi di reperibilità del personale preposto.

 









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