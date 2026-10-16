Mazara, il 17 e 18 ottobre la XIII edizione del “Blue Rotarian International Event”

16/10/2026 13:32:00

A Mazara del Vallo si torna a parlare di pace, dialogo tra religioni e convivenza tra i popoli. Sabato 17 e domenica 18 ottobre si svolgerà la tredicesima edizione del Blue Rotarian International Event (BRIE), la manifestazione organizzata dal Rotary Club di Mazara del Vallo che quest'anno ha scelto come tema “Rotta verso la Pace”.

Due giornate di incontri e riflessioni, con rappresentanti delle istituzioni, del mondo religioso, della cultura e dell'informazione. Al centro del programma, un convegno sul dialogo interculturale e la tradizionale Invocazione Rotariana per la Pace, che dal 2014 riunisce a Mazara esponenti di diverse fedi.

L'iniziativa è promossa dal Rotary Club mazarese, presieduto da Giuseppe Angileri, e si svolgerà nell'Auditorium del Mahara Hotel.

Sabato 17 ottobre il convegno “Oltre i confini”

Il primo appuntamento è in programma sabato 17 ottobre, alle 16:30, con il convegno “Oltre i confini. La cultura dell'incontro tra Religioni, Popoli e Saperi”.

A moderare sarà Metis Di Meo, attivista per i diritti umani, autrice e conduttrice Rai, che accompagna il BRIE fin dalla sua prima edizione.

Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, del vescovo Angelo Giurdanella, del presidente del Rotary Club Giuseppe Angileri e del prefetto del Club Ivana Calamia.

Quattro gli interventi previsti, con prospettive differenti sul significato dell'incontro e sulla responsabilità di costruire la pace.

Rossana Parrinello, Corporate Culture Lead Events Manager e socia del Rotary Club di Mazara, parlerà de “Il valore dell'incontro per una Fioritura Sostenibile”.

Il teologo don Sergio Mercanzin, esperto di cristianesimo orientale, interverrà sul tema “Una data: 2033. Una città: Gerusalemme”.

La vicedirettrice di Rai News 24 Tindara Caccetta affronterà il tema “La perfetta Letizia”, mentre Danilo Di Maria, docente di Storia e Filosofia e socio del Rotary mazarese, proporrà una riflessione su “Il confine dell'altro. Filosofia del Riconoscimento e responsabilità della Pace”.

Domenica 18 ottobre l'Invocazione Rotariana per la Pace

Il momento centrale della manifestazione arriverà domenica 18 ottobre, alle 16:30, sempre nell'Auditorium del Mahara Hotel, con la tradizionale Invocazione Rotariana per la Pace.

Quest'anno l'incontro sarà dedicato a “La Pace e la Solidarietà nel Mediterraneo”, un tema particolarmente significativo per Mazara del Vallo, città storicamente legata agli scambi e alle relazioni tra le diverse sponde del Mediterraneo.

L'Invocazione sarà letta da Lina Ricciardello, governatrice del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta. A condurre la cerimonia sarà ancora Metis Di Meo.

All'incontro parteciperanno rappresentanti di diverse confessioni religiose, insieme alle autorità civili.

Saranno presenti il sindaco Salvatore Quinci, il vescovo Angelo Giurdanella e il presidente del Rotary Giuseppe Angileri.

Per il mondo religioso interverranno don Leo Di Simone, coordinatore del Centro Operatori della Pace della Diocesi di Mazara; il reverendo Daniel Abi Blay, pastore cristiano evangelico della Chiesa Pentecostale di Palermo; Muhammad Hasan Abdulghaffar, imam della Grande Moschea di Roma e del Centro Islamico Culturale Fratellanza Umana di Tivoli.

Parteciperanno inoltre Abdelhafid Keith, vicepresidente della UCOII di Catania e presidente della Comunità Islamica della Sicilia, e Gasli Ayed, presidente della Moschea di Mazara del Vallo.

Una tradizione nata dall'intuizione di Giovanni Tumbiolo

L'Invocazione Rotariana per la Pace è un appuntamento che si rinnova a Mazara del Vallo dal 2014.

L'iniziativa nasce da un'idea di Giovanni Tumbiolo, presidente fondatore del Distretto della Pesca Co.S.Va.P. e ideatore di Blue Sea Land, la manifestazione internazionale dedicata alla cooperazione nel Mediterraneo.

Fu proprio Tumbiolo, durante la terza edizione di Blue Sea Land, a immaginare un momento conclusivo capace di riunire rappresentanti di religioni differenti, autorità civili e militari ed esponenti del mondo laico attorno a un'invocazione comune per la pace.

Un appuntamento pensato per superare le divisioni tra culture e fedi, promuovendo il dialogo interreligioso e la cooperazione tra i popoli.

A distanza di tredici edizioni, il Blue Rotarian International Event continua a portare avanti quella proposta, affidando al confronto culturale e all'incontro tra le religioni il compito di tenere aperto il dialogo, soprattutto in un Mediterraneo ancora attraversato da tensioni e conflitti.

Entrambi gli appuntamenti si terranno alle 16:30 presso l'Auditorium del Mahara Hotel di Mazara del Vallo, sabato 17 e domenica 18 ottobre.



