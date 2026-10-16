Marsala, al Museo Lilibeo i bambini diventano antichi vasai con ArcheoFamily

16/10/2026 15:34:00

Un vaso da modellare con le proprie mani, proprio come facevano gli artigiani dell'antichità. Domenica 25 ottobre, alle 10:30, il Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala ospita un nuovo appuntamento di ArcheoFamily, il programma di attività per bambini e famiglie che unisce la scoperta della storia al gioco e alla sperimentazione.

Protagonisti della mattinata saranno i bambini dai 5 agli 11 anni, coinvolti nel laboratorio “L'Antico Vasaio – Piccoli artigiani dell'antichità”, organizzato dal Museo Lilibeo in collaborazione con la società cooperativa ArcheOfficina.

L'iniziativa permetterà ai piccoli partecipanti di conoscere le ceramiche dell'antica Lilibeo e di realizzare un oggetto ispirato alle tecniche artigianali del passato.

Dai reperti del museo alla lavorazione dell'argilla

L'attività inizierà con una visita guidata nelle sale del Museo Archeologico Lilibeo, sul Lungomare Boeo.

Accompagnati dagli archeologi di ArcheOfficina, i bambini potranno osservare da vicino anfore, vasi e altri reperti rinvenuti nel territorio marsalese, imparando a riconoscere gli oggetti utilizzati nella vita quotidiana dalle popolazioni antiche.

Dopo la visita arriverà il momento più pratico: il laboratorio di archeologia sperimentale dedicato alla lavorazione dell'argilla.

I partecipanti potranno cimentarsi nella modellazione della ceramica, seguendo le indicazioni degli esperti e sperimentando alcune delle tecniche utilizzate dagli antichi vasai.

Ciascun bambino realizzerà il proprio piccolo vaso d'argilla, che potrà portare a casa al termine dell'esperienza.

ArcheoFamily, imparare la storia attraverso il gioco

Il laboratorio fa parte di ArcheoFamily, il ciclo di appuntamenti che il Museo Lilibeo propone in collaborazione con ArcheOfficina per avvicinare i più piccoli all'archeologia.

L'idea è quella di affiancare alla tradizionale visita museale attività che coinvolgano direttamente i bambini, trasformando gli oggetti esposti nelle sale in punti di partenza per esperienze concrete.

Osservare un reperto, comprenderne la funzione e provare a riprodurlo permette di conoscere la storia anche attraverso gesti e materiali.

Le attività sono progettate con un approccio ludico, inclusivo ed esperienziale, che incoraggia i bambini a fare domande, ragionare e collaborare.

Orari, costi e prenotazioni

L'appuntamento con “L'Antico Vasaio” è fissato per domenica 25 ottobre 2026, alle ore 10:30, presso il Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala, sul Lungomare Boeo.

La durata prevista è di circa due ore, con ritrovo dei partecipanti presso la biglietteria del museo.

L'attività è consigliata ai bambini dai 5 agli 11 anni. Il costo è di 8 euro a bambino, comprensivo della visita guidata e del laboratorio didattico.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare ArcheOfficina al numero 351 4849420, anche tramite WhatsApp, oppure scrivere all'indirizzo lilibeo@archeofficina.com.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.archeofficina.com.



