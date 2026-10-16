“Finestra verso la Romania”, ad Alcamo l'ottava edizione della manifestazione 

16/10/2026 09:11:00

Musica popolare, danze tradizionali, artigianato e gastronomia romena. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, piazza Ciullo ad Alcamo ospiterà l'ottava edizione di “Finestra verso la Romania”, la manifestazione dedicata all'incontro tra la cultura romena e quella italiana.

L'evento, organizzato dall'associazione Decebal & Traian con il patrocinio del Comune di Alcamo e il sostegno del Dipartimento per i Romeni all'Estero, prenderà il via alle ore 17 e proporrà due giornate di spettacoli, musica dal vivo ed esposizioni.

L'edizione 2026 assume un significato particolare: coincide con il decimo anniversario dell'associazione organizzatrice e con l'Anno Culturale Italia-Romania.

Concerti, artigianato e sapori della Romania

Il programma prevede una maratona musicale con artisti della tradizione popolare romena. Tra gli ospiti annunciati figurano Nemuritorii, Gabriel Nebunu, Ad Libitum Voices e Alessio Alessandra, insieme al gruppo folkloristico Rod Românesc.

In piazza sarà allestito anche un angolo dedicato alla cultura romena, con una mostra di artigianato e abiti tradizionali, alcuni dei quali realizzati e ricamati a mano dai componenti della comunità romena residente in Sicilia.

Non mancheranno le specialità gastronomiche, con uno spazio dedicato ai piatti e ai sapori della Romania.

La manifestazione comprende inoltre una mostra fotografica dedicata allo scultore Constantin Brâncu?i, figura centrale dell'arte romena del Novecento.

Dieci anni di attività per l'associazione Decebal & Traian

Nata per favorire il dialogo tra le comunità romena e italiana, l'associazione Decebal & Traian celebra quest'anno dieci anni di attività.

«È una manifestazione che è cresciuta tanto grazie ai risultati delle esperienze precedenti», sottolinea il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, ricordando come l'obiettivo resti quello di promuovere la conoscenza reciproca attraverso l'arte, le tradizioni e la gastronomia.

«È un momento di festa attraverso cui la città celebra la convivenza e l'integrazione tra culture, rispettando ognuno le proprie identità culturali», aggiunge il sindaco.

Date, orari e informazioni utili

“Finestra verso la Romania” si svolgerà sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, dalle ore 17, in piazza Ciullo ad Alcamo. L'ingresso è gratuito.

In caso di maltempo, gli appuntamenti saranno trasferiti all'interno del Teatro Cielo d'Alcamo e del Castello dei Conti di Modica.



