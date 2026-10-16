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Cultura
16/10/2026 10:43:00

Alcamo, letture al buio in biblioteca: libri e racconti senza barriere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/alcamo-letture-al-buio-in-biblioteca-libri-e-racconti-senza-barriere-450.jpg

Leggere un libro senza poter vedere le parole. Affidarsi alla voce, ai suoni e all'immaginazione per seguire una storia. È l'esperienza proposta da “Letture al buio”, il laboratorio in programma sabato 17 ottobre, alle 10:30, alla Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino di Alcamo.

L'iniziativa, rivolta a persone vedenti e non vedenti, è il primo appuntamento di un percorso dedicato alla lettura accessibile, nell'ambito del progetto “Libri senza barriere”.

Un racconto da ascoltare a occhi chiusi

Durante il laboratorio, i partecipanti vedenti saranno invitati a indossare una benda sugli occhi, rinunciando temporaneamente alla vista per lasciarsi guidare dalla voce del racconto.

Un'esperienza sensoriale che mette al centro l'ascolto e offre l'occasione di riflettere sui diversi modi di avvicinarsi ai libri.

L'obiettivo è anche far conoscere gli strumenti che permettono alle persone con disabilità visive di accedere alla lettura e al patrimonio culturale delle biblioteche.

Il progetto “Libri senza barriere”

L'appuntamento rientra nel progetto “Libri senza barriere”, finanziato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell), che ha consentito di potenziare i servizi della Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino, ospitata al MACA di Alcamo.

La biblioteca dispone di strumenti e materiali pensati per rendere la lettura più accessibile: libri in braille, audiolibri, testi ad alta leggibilità e libri tattili, insieme a tecnologie assistive e spazi dedicati.

L'iniziativa fa parte del percorso avviato dall'amministrazione comunale per rendere la biblioteca un luogo sempre più inclusivo, capace di rispondere alle esigenze di lettori con abilità differenti.

Come partecipare alle Letture al buio

La prenotazione è obbligatoria. Per partecipare al laboratorio di sabato 17 ottobre, alle 10:30, è possibile contattare la Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino attraverso due modalità:

  • Telefono: 0924 590690
  • Email: bibliotecacivica@comune.alcamo.tp.it

Chi prenota tramite email deve indicare nell'oggetto: “Prenotazione letture al buio - 17 ottobre 2026”.

L'appuntamento si svolgerà nei locali della biblioteca al MACA di Alcamo.









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