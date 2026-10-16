Tornado a Marsala e Petrosino, dichiarata l’emergenza regionale 

16/10/2026 17:24:00

La Regione ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per Marsala e Petrosino, colpite dai due tornado del 9 ottobre, uno dei quali ha causato la morte di Antonino Fortunato. La decisione è stata adottata dalla giunta Schifani nella seduta di oggi, venerdì 16 ottobre, a una settimana dal disastro.

Il provvedimento, previsto dalla legge regionale 13/2020, avrà validità di dodici mesi. Il dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, è stato nominato commissario straordinario per la gestione degli interventi nella fase emergenziale.

Quasi venti milioni di danni

Le prime stime dei Comuni, integrate dai sopralluoghi della Protezione civile, quantificano i danni in quasi venti milioni di euro: 10,4 milioni a Marsala e 9,3 milioni a Petrosino.

Circa tre milioni riguardano interventi di somma urgenza: rimozione di tronchi, detriti, coperture e lamiere, ripristino di pali e linee elettriche, messa in sicurezza degli edifici e assistenza alle persone rimaste senza casa.

Tra le strutture interessate ci sono lo stadio e il centro comunale di raccolta di Petrosino, oltre al plesso De Gasperi-De Vita di Terrenove, a Marsala. Gli interventi comprendono anche le sistemazioni abitative provvisorie e le misure per garantire la continuità delle lezioni.

I tornado hanno danneggiato inoltre abitazioni, veicoli, aziende agricole, artigianali e industriali.

Schifani: «Appena ricevuta la relazione, abbiamo agito»

Il presidente Renato Schifani rivendica i tempi della decisione, richiamando gli impegni presi durante il sopralluogo del giorno successivo al tornado.

«Appena ricevuta la relazione della Protezione civile, abbiamo assunto i provvedimenti necessari per intervenire e aiutare i territori colpiti», dichiara.

«Sosteniamo i Comuni con le risorse utili a ripristinare le infrastrutture essenziali per la comunità e restituire condizioni di vivibilità ordinaria alla popolazione. Supporteremo anche le aziende che operano in quell’area significativamente danneggiate dalla violenza dei tornado».

Proposti altri cinque milioni per le emergenze

La giunta ha inoltre proposto di aumentare di cinque milioni di euro il capitolo di bilancio della Protezione civile destinato alla gestione delle calamità.

Si tratta di un incremento proposto per il fondo delle emergenze, distinto dalla quantificazione dei danni subiti dai due Comuni. Il provvedimento annunciato oggi riguarda lo stato di emergenza regionale.



