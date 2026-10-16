Partinico in lutto per uno studente di 14 anni: il cordoglio del liceo Impastato

16/10/2026 11:06:00

Un ragazzo di 14 anni è morto a Partinico. La sua scomparsa ha colpito la comunità del liceo statale “Felicia e Peppino Impastato”, dove studiava. La dirigente, i docenti, il personale e gli studenti hanno espresso il proprio cordoglio, con un messaggio di vicinanza alla famiglia e a quanti condividevano con lui le giornate a scuola.

Il messaggio della scuola

Nella nota, pubblicata venerdì 16 ottobre sul sito dell’istituto, la scuola ricorda il giovane alunno e manifesta la partecipazione al dolore dei suoi familiari.

«La perdita di una vita così giovane lascia sgomenta e profondamente addolorata l’intera comunità scolastica, che si stringe con sincero affetto e partecipazione attorno alla famiglia, condividendone l’immenso dolore», si legge nel comunicato.

Un pensiero è rivolto anche ai compagni, agli amici e agli insegnanti. La scuola richiama il valore dell’ascolto e della vicinanza, «nella consapevolezza che il dolore condiviso possa trovare nell’ascolto, nel rispetto e nella solidarietà una forma di sostegno reciproco».

Il messaggio si conclude con l’impegno della comunità scolastica a custodire con affetto la memoria del ragazzo.

I funerali sabato 17 ottobre

Secondo le informazioni diffuse dalla famiglia nell’annuncio funebre, il ragazzo è morto giovedì 15 ottobre. Le esequie saranno celebrate sabato 17 ottobre, alle ore 11, nella chiesa del Santissimo Salvatore di Partinico.

Ascolto e sostegno: a chi rivolgersi

Per bambini e adolescenti che attraversano un momento di difficoltà, e per gli adulti che sono preoccupati per loro, è disponibile il 19696 di Telefono Azzurro: un servizio gratuito di ascolto e supporto, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24. In una situazione di pericolo immediato, il numero da chiamare è il 112.



