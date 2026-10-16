Marsala: domani in Chiesa Madre i funerali di Antonino Fortunato, vittima del tornado

16/10/2026 16:37:00

Saranno celebrati domani, sabato 17 ottobre, alle 15.30 nella Chiesa Madre di Marsala, i funerali di Antonino Fortunato, 70 anni, unica vittima del tornado che otto giorni fa ha colpito Marsala e Petrosino.

Fortunato era rimasto gravemente ferito il 9 ottobre, quando il vortice aveva investito l’auto sulla quale viaggiava insieme alla moglie, nella zona compresa tra Petrosino, Strasatti e Terrenove.

Le sue condizioni erano apparse subito molto serie. Dopo i primi soccorsi era stato trasferito a Palermo, dove è rimasto ricoverato fino alla morte, avvenuta ieri.

L’addio nella Chiesa Madre

La comunità marsalese si ritroverà dunque domani pomeriggio nella Chiesa Madre di Marsala per l’ultimo saluto. La celebrazione è fissata per le 15.30.

La morte di Antonino Fortunato ha trasformato in tragedia il bilancio di un evento che, per diversi giorni, nonostante la devastazione provocata sul territorio, non aveva fatto registrare vittime.

Otto giorni dopo il tornado

vnerdì scorso due trombe marine raggiunsero la terraferma, colpendo duramente il versante sud di Marsala e Petrosino.

Case scoperchiate, auto ribaltate, attività produttive danneggiate e la scuola Alcide De Gasperi di Terrenove resa inagibile: una scia di distruzione lunga chilometri.

Fortunato era il ferito più grave di quella mattina. Domani Marsala si fermerà per salutarlo.



