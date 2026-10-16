Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
16/10/2026 16:37:00

Marsala: domani in Chiesa Madre i funerali di Antonino Fortunato, vittima del tornado

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2026/1792161724-0-marsala-domani-in-chiesa-madre-i-funerali-di-antonino-fortunato-vittima-del-tornado.jpg

Saranno celebrati domani, sabato 17 ottobre, alle 15.30 nella Chiesa Madre di Marsala, i funerali di Antonino Fortunato, 70 anni, unica vittima del tornado che otto giorni fa ha colpito Marsala e Petrosino.

Fortunato era rimasto gravemente ferito il 9 ottobre, quando il vortice aveva investito l’auto sulla quale viaggiava insieme alla moglie, nella zona compresa tra Petrosino, Strasatti e Terrenove.

Le sue condizioni erano apparse subito molto serie. Dopo i primi soccorsi era stato trasferito a Palermo, dove è rimasto ricoverato fino alla morte, avvenuta ieri.

 

L’addio nella Chiesa Madre

La comunità marsalese si ritroverà dunque domani pomeriggio nella Chiesa Madre di Marsala per l’ultimo saluto. La celebrazione è fissata per le 15.30.

La morte di Antonino Fortunato ha trasformato in tragedia il bilancio di un evento che, per diversi giorni, nonostante la devastazione provocata sul territorio, non aveva fatto registrare vittime.

 

Otto giorni dopo il tornado

vnerdì scorso due trombe marine raggiunsero la terraferma, colpendo duramente il versante sud di Marsala e Petrosino.

Case scoperchiate, auto ribaltate, attività produttive danneggiate e la scuola Alcide De Gasperi di Terrenove resa inagibile: una scia di distruzione lunga chilometri.

Fortunato era il ferito più grave di quella mattina. Domani Marsala si fermerà per salutarlo. 









Native | 16/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792074202-0-a-castelvetrano-nasce-mobila-home-design-un-nuovo-punto-di-riferimento-per-l-arredamento-e-il-design.jpg

A Castelvetrano nasce MOBILA Home Design: un nuovo punto di riferimento...

Native | 15/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792055824-0-da-marsala-a-parma-s-m-inox-al-suo-primo-cibustec-da-espositore.png

Da Marsala a Parma, S.M. Inox al suo primo CibusTec da espositore

Native | 14/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2026/1791960954-0-ottobre-rosa-a-trapani-aperture-straordinarie-nei-weekend-per-gli-screening-gratuiti.jpg

Ottobre Rosa, in provincia di Trapani aperture straordinarie nei weekend...